باريس تنسحب من مالي.. وهجوم يستهدف قاعدة أمريكية في سوريا

شهد عدد من الدول، خلال الساعات القليلة الماضية، عدة أحداث كان من أبرزها، الخروج الفرنسي من مالي، الدولة الواقعة غربي أفريقيا، فيما تعرضت قاعدة «حقل العمر النفطي»، التي تتخذها القوات الأمريكية، في سوريا إلى هجوم صاروخي.

وأعلن الجيش الفرنسي، في بيان، خروج آخر وحدة عسكرية من قوة «برخان» من مدينة «جاو» الواقعة شمالي البلاد، إلى النيجر، عصر أمس الاثنين، بعد 9 سنوات على إرسال باريس جنوديها إلى الدولة الإفريقية، للمساعدة في الإطاحة بالإرهابين من الحكم.

الجيش الفرنسي: «برخان» تعيد تنظيم صفوفها خارج البلاد

وجاء استكمال انسحاب الجيش الفرنسي من مالي بعد 6 أشهر من إعلان رئيس البلاد، إيمانويل ماكرون خطته لسحب قواته بعد توترات مع المجلس العسكري الحاكم.

وأوضح الجيش الفرنسي، أنه بخروج الوحدات العسكرية من مالي، تعيد «برخان» تنظيم صفوفها خارج البلاد، مشيرا إلى أن التحدي اللوجستي الكبير تمت مواجهته بطريقة منظمة وآمنة.

وأضاف الجيش الفرنسي، أن القوات الفرنسية ستستمر في مكافحة الإرهاب في الساحل، بتنسيق عن كثب مع الشركاء الأفارقة والدوليين.

وفي سوريا، شن مجهولون هجوما صاروخيا، على قاعدة حقل «العمر النفطي»، التي تتخذها واشنطن كقاعدة عسكرية لقواتها في ريف دير الزور الشرقي، وأوضحت مصادر لوكالة أنباء «سبوتنيك» الروسية، إلى سماع سلسلة انفجارات في أرجاء ريف دير الزور، ناجمة عن استهداف المدينة السكنية التي يتخذها القوات الأمريكية موقعا لنوم جنوده وضباطه.

تحليق مكثف لطيران الاستطلاع والطيران الحربي الأمريكي

وتلا الانفجارات، إطلاق أصوات صفارات الإنذار وسيارات الاسعاف في الحقل النفطي، وسط تحليق مكثف لطيران الاستطلاع والطيران الحربي التابع للقوات الأمريكية، فيما كثفت قوات سوريا الديمقراطية المدعومة من واشنطن، المعروفة باسم «قسد»، دورياتها على جميع المحاور بمحيط الحقل خوفا من أي هجوم ثان.

طهران: هناك احتمال كبير للعودة للاتفاق النووي

بدورها، اعترضت طائرة مقاتلة يونانية «إف - 16» طائرة ركاب لبنانية «إيرباص» تقل 145 راكبا كانت متجهة من مدريد إلى بيروت، للاشتباه في أنها مختطفة، وأوضحت وسائل إعلام أن الحادث وقع ففي 10 أغسطس الجاري، إلا أنه لم يتم الكشف عنها إلا بعد 5 أيام.

وفي إيران، قال مستشار الوفد الإيراني المفاوض، في فيينا، محمد مرندي، إن لدى «طهران» فرصة كبيرة للعودة للاتفاق النووي المبرم عام 2015، مشيرا إلى حل القضايا العالقة وهناك احتمال كبير للعودة للاتفاق.

كانت وزارة الخارجية الإيرانية، كشفت في وقت سابق، أن «طهران» ستقدم بحلول منتصف الليل، مقترحاتها النهائية بشأن إحياء الاتفاق إلى الاتحاد الأوروبي، بعد أيام من عرضه على طهران وواشنطن صيغة نص نهائي.

الاتحاد الاوروبي: إيران ردت على مسودة النص النهائي لإنقاذ الاتفاق‭ ‬النووي

وفي وقت سابق، أعلن مسؤول بـ«الاتحاد الأوروبي»، أن إيران ردت على مسودة النص النهائي للاتحاد الأوروبي لإنقاذ الاتفاق‭ ‬النووي. وأوضح وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان خلال لقاء مع صحفيين في مقر الوزارة، إن «واشنطن»، وافقت شفهياً على اقتراحين لإيران.

كانت الخارجية الأمريكية، أعلنت في وقت سابق، أن «واشنطن»، ستقدم وجهة نظرها بشأن مسودة نص الاتحاد الأوروبي النهائية لإنقاذ الاتفاق، بشكل خاص ومباشر إلى ممثل الممثل السامي للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية جوزيب بوريل.

بايدن أصدر تعليمات واضحة بعدم السماح لإيران بامتلاك النووي

وقال المتحدث باسم الوزارة الأمريكية، نيد برايس، في مؤتمر صحفي، أمس الاثنين، إن رئيس الولايات المتحدة الأمريكية، جو بايدن أصدر تعليمات واضحة بعدم السماح لإيران بامتلاك سلاح نووي، مؤكدا أن بلاده لن تخفف أي عقوبات مفروضة على «طهران» غير مرتبطة بالملف النووي.

وشدد برايس، على أن السبيل الوحيد لتحقيق عودة متبادلة إلى الاتفاق النووي، هو تخلى طهران عن المطالب الخارجية.

من جانبها، أشارت أنباء، إلى منح الجنسية اللبنانية، لزينب سليماني، ابنة قائد «فيلق القدس» الإيراني السابق، التابع لـ «الحرس الثوري الإيراني»، الجنورال قاسم سليماني، بقرار مثير من الرئيس اللبناني، ميشال عون، فيما قال ناشطون لبنانيون على مواقع التواصل إن الدول تمنح الجنسية لعلماء وفنانين وأطباء وليس لابنة شخص مصنف إرهابياً بأكثر من دولة.

بدورها، نفت الرئاسة اللبنانية الأنباء، وقالت إن لا أساس لها من الصحة، وفقا لما ذكرته قناة «العربية» الإخبارية. وابنة سليماني متزوجة من رضا صفي الدين، نجل هاشم صفي الدين، الرجل الثاني في «حزب الله» اللبناني.

وفي فنزويلا، اقترح ناشطون مؤيدون لحكومة البلاد، مبادلة أمريكيين مسجونين في بلادهم بـ أليكس صعب، الكولومبي الفنزويلي المقرب من رئيس البلاد، نيكولاس مادورو والمسجون منذ أكتوبر في الولايات المتحدة، بتهمة تبييض أموال

وفي الجزائر، أدانت محكمة الجنح بولاية الشلف الواقعة في غربي الجزائر، الناشط السياسي رشيد نكاز بسنة حبسا نافذا، بتهم "التحريض على التجمهر غير المسلح، بالإضافة إلى تهم أخرى، كما أدانت المحكمة، المحاميين شهرة عبد القادر، وخليفي ياسين، والمرافق الطبي لنكاز حمزة جابري، بـ 6 أشهر حبس غير نافذة.