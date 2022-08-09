الإرهاب يضرب مالي.. مقتل 21 شخصا جراء هجوم بمنطقة حدودية

شهدت مالي، الدولة الواقعة في غرب أفريقيا، هجوما إرهابيا جديدا، أسفر عن مقتل 21 شخصا وأصيب 22 آخرين.

وقتل 17 جنديا ماليا على الأقل و4 مدنيين، أمس الاثنين، جراء هجوم بمنطقة «تيسيت» الحدودية مع بوركينا فاسو والنيجر «لا تسيطر عليها مالي»، وأشار الجيش المالي، إلى إصابة نحو 22 جنديا، وفقا لما ذكرته شبكة «روسيا اليوم» الإخبارية الروسية.

واعتبر الجيش المالي، 9 جنود آخرين في عداد المفقودين، مرجحا ارتفاع عدد القتلى. وأوضحت هيئة الأركان العامة للجيوش المالية في بيان، أن صدت وحدات الجيش بقوة هجوما منسقا من قبل الجماعات المسلحة الإرهابية، تنظيم داعش في الصحراء الكبرى، حيث استعانت العناصر الإرهابية بطائرات بدون طيار وقذائف مدفعية والمركبات المفخخة.

آلاف السكان يفرون من منطقة «تيسيت»

وفي وقت سابق، فر الآلاف من السكان من منطقة «تيسيت»، وتوجه الكثير منهم إلى بلدة «جاو»، الواقعة على بعد حوالي 150 كيلومترا.

وأمس الأول الأحد، ألقى الجيش المالي، باللوم في الهجوم على إرهابيين، وقال إن قواته كانت تصد هجوما لتنظيم داعش في الصحراء الكبرى، مضيفا إنه قتل 7 من يرجح أنهم من التنظيم وأشار الجيش إلى أن الهجوم ألحق أضرارا بالسيارات ومنازل السكان.

مقتل 5 من عناصر الشرطة في قرية سونا

وقُتل 5 من عناصر الشرطة في مالي، وأصيب آخر، وفقد 3 آخرين في هجوم آخر بعبوة ناسفة، في قرية سونا بمنطقة كوتيالا جنوب غربي مالي، وفقا لما ذكرته إذاعة «مونت كارلو» الدولية الفرنسية.

وأشارت شرطة مالي، في بيان، إلى إصابة ن شرطيين كانوا عائدين من الخدمة في نقطة «سونا» الحدودية، جراء عبوة ناسفة، ثم تعرّضوا لإطلاق نار كثيف من مهاجمين.

ومالي تشهد حالة اضطراب منذ 2012، وفي البداية، انتشر الإرهابيون في شمالي البلاد، ثم في وسط وجنوب مالي، وكذلك انتشرت التنظيمات الإرهابية إلى بوركينا فاسو والنيجر المجاورتين.

وفي وقت سابق، قال تقرير أممي، إن الجيش المالي وجنود من البيض، تابعين، لمجموعة «فاجنر» الروسية، متورط في مقتل 33 مدنيا، بينهم 29 موريتانيا، في مطلع مارس الماضي في منطقة «سيجو» بمالي، القريبة من الحدود الموريتانية، وفقا لما ذكرته شبكة «فرانس 24» الإخبارية الفرنسية.