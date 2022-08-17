تأجيل محاكمة سعودي ويمنيين متهمين بحيازة مخدرات قيمتها 11 مليون جنيه

قررت محكمة جنايات الزقازيق، بمحافظة الشرقية، قبل قليل، تأجيل محاكمة 4 متهمين بالإتجار في المواد المخدرة، بمدينة العاشر من رمضان، بينهم سعودي ويمنيان ومصري.

وعقدت المحكمة جلستها، اليوم الأربعاء، برئاسة المستشار نسيم بيومي رئيس محكمة جنايات الزقازيق، وعضوية المستشارين محمد السيد، وسامي زين العابدين، والوليد حسين، وسكرتارية إسلام محجوب، ويامن محمود.

ضبط تشكيل عصابي للإتجار في المخدرات بالعاشر

تعود أحداث القضية رقم 2433 لسنة 2022 جنايات أول العاشر من رمضان والمقيدة برقم 985 لسنة 2021 حيث تلقى مدير أمن الشرقية إخطاراً يفيد بضبط كل من «أحمد م. أ.»، 28 سنة، يمني الجنسية، يعمل مندوب مشتريات، و«ثامر س. ع. أ.»، سعودي الجنسية، و«محمد غ. م. ع.»، 22 سنة، يمني الجنسية، مندوب مبيعات، و«يعقوب ع. ح. ط.»، 20 سنة، طالب بالمعهد التعليمي بالقاهرة، وذلك خلال كمين أمني، لقيامهم بتأليف عصابة فيما بينهم للإتجار في المواد المخدرة، بأن تولى المتهم الأول إدارتها وتنظيمها، وتلقي التعليمات من خارج البلاد، وانضم باقي المتهمين إليها، وكان من أغراضها الإتجار في المواد المخدرة.

ضبط كمية كبيرة من المواد المخدرة بحوزة المتهمين

وضبط بحوزتهم كمية من مخدر «الأيس والشابو»، بوزن 9.5 كيلوجرام، وكمية من مخدر «الهيروين»، بوزن 2 كيلوجرام، وكمية من مخدر «الحشيش»، وزن 1 كيلوجرام، بالإضافة إلى 19 ألف قرص مخدر لعقار «الكبتاجون175، وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بحوالي 11 مليون جنيه.

إحالة المتهمين إلى محكمة الجنايات

وتم تحرير محضر بالواقعة واخطرت النيابة التي تولت التحقيقات، وأمرت بإحالة المتهمين إلى محكمة جنايات الزقازيق، التي أصدرت قرارها المتقدم بتأجيل المحاكمة لاستكمال الإجراءات.