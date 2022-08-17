 تكريم سميرة عبد العزيز بالمهرجان الدولي للتعليم والثقافة 31 أغسطس

أعلنت اللجنة العليا للمهرجان الدولي للتعليم والثقافة، تكريم الفنانة سميرة عبد العزيز، 31 أغسطس الجاري بالمركز الثقافي الروسي، بحضور مشاهير الفن والإعلام والشخصيات العامة.

وتقدم الحفل الإعلامية اللبنانية رنا ناصر، ويحيي حفل الافتتاح المطربة سمية درويش، ويتم تكريم الملحن محمد رحيم، ومدربة الأسود العالمية أنوسة كوته.

دعم العلاقات المصرية الروسية

ويستعد المركز الثقافي الروسي في القاهرة بإدارة القنصل مرات جاتين، والمؤسسة الدولية للعلوم والإدارة IFSM، الممثل الرسمي لاتحاد الجامعات الروسية في الشرق الأوسط، لتجهيز فاعليات النسخة الأولى من المهرجان الدولي للتعليم والثقافة بمشاركة وفود من الجامعات الحكومية الروسية، وبحضور نخبة من نجوم المجتمع المصري والروسي من ممثلين وفنانين وشخصيات عامة ومن مختلف الجامعات والجهات الحكومية المصرية والروسية في قطاعات الثقافة والتعليم للمشاركة في دعم العلاقات المصرية الروسية في مجال التعليم العالي والتبادل الثقافي بين البلدين.

وتبدأ فاعليات المهرجان في 31 أغسطس 2022، على مسرح تشايكوفسكي بالدقي في بداية الساعة السابعة مساء.

ويهدف المهرجان إلى تعزيز التعاون في الجوانب التربوية والثقافية بمشاركة العديد من الشخصيات المؤثرة، وبحث سبل المشاركة في مشاريع التعليم العالي.

إنشاء فروع للجامعات الروسية بمصر

ومن جانبه، أوضح المستشار مروان خالد رئيس مجلس إدارة المؤسسة الدولية للعلوم والإدارة في بيان صحفي، أهمية دور المهرجان والمبادرة على المستوى الدولي، ويكون أول المشروعات التي تطرحها IFSM في المبادرة، إنشاء فروع للجامعات الروسية بمصر بالتعاون مع الجامعات المصرية الحكومية والخاصة لإقامة السنة التحضيرية في مصر وهو مشروع قومي مصري روسي.