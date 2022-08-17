مذيع سوري ناعيا الفنانة أنطوانيت نجيب: كانت بتكلم أحبابها «فيديو كول» يوميا

نعى المذيع السوري ماجد العجلاني، الفنانة أنطوانيت نجيب، التي وافتها المنية صباح اليوم الأربعاء، عن عمر ناهز 92 عامًا، حيث استعاد كواليس صداقته التي جمعته بها على مدار 6 سنوات الأخيرة.

كنت سباقةً دائمًا للاطمئنان عني وعن كل أحبابك بشكل يومي

ونشر المذيع ماجد العجلاني، عبر حسابه الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات انستجرام، صورًا تجمعه بالفنانة أنطوانيت نجيب، مُعلقًا عليها بقوله: «أثرتي فيّا من لقاءنا الأول، كنتي صديقة تستمع وتنصت وتهتم.. طيلة ست سنوات من المعرفة العميقة.. كنتي سباقةً دائمًا للاطمئنان عني وعن كل أحبابك بشكل يومي».

أشتاق للمكالمات الطويلة على التليفون الأرضي

وقال المذيع السوري، «6 سنوات غمرتيني فيها بالود.. لم يمر يوم واحد، ماكنتي فيه تتصلين عبر الفيديو لتطمئني عن أحوال أحبابك.. رح اشتقلك، أشتاق للمكالمات الطويلة على التليفون الأرضي، اشتاق لكل لحظة كنتي فيها رفيقتي يلي عمرها من عمري ونازلة معي على الشعلان لتقضي ليلة الوقفة بين الناس».

ابنتها بارة لم تترك والدتها لثانية واحدة

وأضاف عن أنطوانيت نجيب، «شكرًا طوني لأنك كنتي درس حلو بحياتي.. الله يرحمك ويصبر كل الأحباب على غيابك.. عزائي للسيدة سماح شويري، الأبنة البارة التي لم تترك والدتها لثانية واحدة.. أخواتي فادي ويوسف الطيبين.. فنانين سوريا والعالم العربي.. ولكل محبينك، الصبر والسوان».