الإعدام لـ6 متهمين والسجن لـ4 آخرين.. أنهوا حياة شخصين وشرعوا في قتل ثالث

صدقت محكمة جنايات الزقازيق بمحافظة الشرقية، على رأي مفتي الجمهورية بإعدام 6 متهمين بقتل عاملين والشروع في قتل آخر، إثر خلافات سابقة بقرية العزيزية التابعة لمركز منيا القمح.

كما قضت محكمة الجنايات بمعاقبة 3 متهمين آخرين بالسجن المشدد 15 سنة، فيما قررت سجن المتهم العاشر بالموبد وبراءة اثنين.

العثور على جثتين في الشرقية

وترجع أحداث القضية التي حملت رقم 43860 لسنة 2021، جنايات منيا القمح، عندما تلقى مدير أمن الشرقية إخطارا من مركز شرطة منيا القمح يفيد العثور على جثة شاب ملقاة في جوال بمصرف صحي، فيما عثرت أهالي قرية تل حوين التابعة لمركز الزقازيق على جثة المجني عليه الثاني داخل مزرعة دواجن.

تشكيل عصابي وراء الواقعة

وتبين من التحريات قيام تشكيل عصابي شارك فيه سيدة استدرجتهم بسيارة ملاكي وتم قتل الأول بداخل السيارة ونقله لمصرف صحي في جوال، فيما تم خطف المجني عليه الثاني لمزرعة دواجن وقتله في وقت لاحق، وقد نجا شخص آخر من إطلاق الأعيرة النارية التي جرى إطلاقها عليه، ليرشد عن المتهمين.

وتمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط 12 متهمًا واعترفوا بارتكاب الواقعة بسبب خلافات بينهم حول تجارة المخدرات وتم تحرير محضر بالواقعة وإحالتهم إلى النيابة التي إحالتهم إلى محكمة جنايات الزقازيق وأصدرت قرارها السابق.