هبوط حاد في مخزونات النفط الأمريكية الأسبوع الماضي

هبط مخزون النفط الأمريكي مع انخفاض كبير في واردات الخام إلى الولايات المتحدة الأمريكية إذ تراجعت بمقدار 7.1 مليون برميل عن رصيد المخزون يوم الجمعة الماضي الموافق لـ 12 أغسطس الحالي بحسب إدارة معلومات الطاقة الأمريكية في بيان اليوم الأربعاء.

مخزون خام النفط الأمريكي يتراجع بنحو 7.1 مليون برميل خام

ووفقاً لوكالة «رويترز» قالت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية اليوم الأربعاء إن مخزونات النفط والبنزين في الولايات المتحدة هبطت الأسبوع الماضي بفعل انخفاض كبير في واردات الخام.

وأوضحت الإدارة الأمريكية أن مخزونات الخام تراجعت 7.1 مليون برميل على مدار الأسبوع المنتهي في 12 أغسطس الحالي إلى 425 مليون برميل، مقارنة بتوقعات محللين شملهم استطلاع أجرته رويترز لانخفاض قدره 275 ألف برميل.

مخزون البنزين هبط إلى 215.7 مليون برميل

وتابعت «رويترز» أن مخزون البنزين هبط بمقدار 4.6 مليون برميل ليصل إلى 215.7 مليون برميل بينما كانت توقعات المحللين في استطلاع «رويترز» تشير إلى انخفاض قدره 1.1 مليون برميل.

وأشارت إلى أن بيانات إدارة معلومات الطاقة أظهرت أن مخزونات نواتج التقطير، التي تشمل الديزل وزيت التدفئة، ارتفعت بمقدار 766 ألف برميل على مدار الأسبوع الماضي إلى 112.3 مليون برميل، بينما كان من المتوقع أن تسجل زيادة قدرها 440 ألف برميل.

وأشارت البيانات أيضًا إلى أن صافي واردات الولايات المتحدة من النفط الخام هبط بمقدار 2.93 مليون برميل يوميا الأسبوع الماضي إلى 1.13 مليون برميل، وهو أدنى مستوى على الإطلاق.