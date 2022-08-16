سقوط حر لأسعار النفط.. الخام عند 86 دولارا وبرنت عند 92 دولارا

هبط خام النفط بنسبة 3.68%، ليهوى دون الـ90 دولارًا للبرميل، ويسجل الآن 86.17 دولارًا للبرميل، في الوقت الذي هبطت فيه عقود نفط خام برنت، بنسبة 3.17% لتسجل 92.09 دولارًا للبرميل.

ووفقاً لـ«Investing»، سقطت أسعار النفط عالميا في ظل تنامي المخاوف المتعلقة بسقوط الاقتصاد الصيني في فخ الركود، وتباطؤ الاقتصاد العالمي، بالإضافة إلى لإعلان رئيس مجلس إدارة شركة أرامكو، أن الشركة باتت على استعداد لرفع إنتاجها إلى الدرجة القصوى البالغة 12 مليون برميل يوميًا، في حال طلب الحكومة السعودية ذلك.

وتابع «Investing»، أن أسعار النفط تأثرت أيضا، بأنباء اقتراب حل الأزمة الإيرانية، وعودتها لسوق النفط، وهو الأمر الذي بدوره قد يوفر إنتاج جديد سيزيد من المعروض ويتسبب في هبوط أكبر للأسعار.

هبوط أسعار النفط 3.3% اليوم

ووفقا لبيانات «بلومبرج» منذ قليل، تراجعت أسعار النفط بنسبة 3.3%، بعدما سعر برميل النفط خام برنت إلى 91.95 دولار للبرميل، بتراجع 3.15 دولار أمريكي مقارنة بأسعار أمس، تزامنا مع تراجع خام غرب تكساس بمقدار 3.42 دولار أمريكي، وبنسبة 3.83% مسجلاً 85.99 دولار للبرميل الواحد.

تأتي هبوط أسعار النفط عالميا، بعدما قال الرئيس التنفيذي لأرامكو أمين ناصر، إن الشركة مستعدة لزيادة إنتاجها من النفط الخام، إلى طاقتها القصوى البالغة 12 مليون برميل يوميا، إذا طلبت الحكومة السعودية ذلك، وفقاً لتقارير «بلومبرج».