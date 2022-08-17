لجنة البيئة بنقابة المهندسين تعقد أول اجتماع لها بحضور النبراوي

عقدت لجنة البيئة، برئاسة دكتور مهندس أحمد درويش، أول اجتماعاتها، بحضور المهندس طارق النبراوي نقيب المهندسين، والدكتورة رحاب المغربي، وكيل اللجنة، والمهندس أحمد محمد سليمان مقرر اللجنة.

نقابة المهندسين

وقال بيان لنقابة المهندسين اليوم، إن المهندس طارق النبراوي أشاد خلال اللقاء بأعضاء اللجنة، مشيرًا إلى أن لجنة البيئة بنقابة المهندسين، تضم بين أعضائها رموزًا لديهم قدرات وإمكانات سوف تثري اللجنة بالكثير.

وشدد نقيب المهندسين على أهمية اللجنة، إذ أشار إلى أن لها دورًا كبيرًا في خدمة المجتمع المصري، داعيًا لهم بالتوفيق فيما هو قادم، مطالبًا بضرورة أن تشارك اللجنة في جميع الأحداث التي تخدم حماية البيئة في مصر.

مؤتمر المناخ

شهد اجتماع اللجنة، تناول عدة موضوعات، أهمها مناقشة مشاركة اللجنة في المضمار الحالي، وهو الاهتمام الإقليمي والدولي لمحددات البيئة في إطار تنظيم الدولة لمؤتمر الأطراف المعنية بالمناخ ..COP 27

وأوضحت النقابة في بيانها، أن المهندس أحمد درويش رئيس اللجنة، شكل لجنة داخلية لوضع خطة ومقترحات اللجنة السنوية، للعمل عليها خلال الفترة المقبلة، وذلك تأكيدًا لدور نقابة المهندسين المصرية، كونها استشاري الدولة في مجال تخصصها.

المنظمات الهندسية الإفريقية

وفي وقت سابق، أعلنت نقابة المهندسين استقبال المهندسة كارولين بوشديد رئيس اتحاد المنظمات الهندسية الأفريقية، وأوضحت النقابة في بيان لها أنه تأتي الزيارة في إطار بحث سبل التعاون المشترك بين نقابة المهندسين المصرية وبين الاتحاد، حيث أكدت رئيس اتحاد المنظمات الهندسية علي حرصها علي التواصل الدائم مع نقابة المهندسين المصرية كونها أكبر تجمع هندسي في المنطقة.