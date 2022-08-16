أمين عام المهندسين: نسعى إلى عقد بروتوكولات تسهم في علاج الحالات الحرجة

بحضور المهندس الاستشاري يسري الديب، الأمين العام لنقابة المهندسين، والمهندس أحمد صبري، الأمين العام المساعد والمتحدث الإعلامي للنقابة، عقدت لجنة الرعاية الصحية، برئاسة المهندس الاستشاري إيهاب خضر، وكيل النقابة، اجتماعها، بحضور المهندس نير حمدي، والمهندس كريم الكسار، وكيلَي اللجنة، والمهندس محمد ماهر، مقرر اللجنة.

النقابة العامة تهتم بلجنة الرعاية الصحية

وأكد الأمين العام، اهتمام هيئة مكتب النقابة العامة بلجنة الرعاية الصحية، مشيرًا إلى أنها إحدى أهم اللجان التي تهم المهندس وأسرته، ولفت إلى أن هناك مساعي لعمل بروتوكولات تسهم في علاج الحالات الحرجة.

ودعا الأمين العام، أعضاء اللجنة إلى ضرورة مواصلة تقديم كل المقترحات التي تعود بالنفع على المهندس وأسرته، فيما أشار المهندس أحمد صبري، الأمين العام المساعد والمتحدث الإعلامي للنقابة، إلى أن المجلس الحالي لنقابة المهندسين يسعى بكل جد لتقديم الخدمات المختلفة لأعضاء النقابة، مشيرًا إلى أن الرعاية الطبية على رأس هذه الخدمات، مؤكدًا ضرورة تقديم هذه الخدمة للمهندسين وأسرهم على أكمل وجه.

التصديق على الإعانات المرضية عن الطلبات المقدمة من المهندسين

شهد الاجتماع، التصديق على اعتماد محضر الإعانات المرضية عن الطلبات المقدمة من المهندسين لشهر 12 / 2021 بعدد 109 طلب، وكذلك التصديق على محضر لجنة التعاقد والتفاوض مع الجهات العلاجية، وتم تعديل خدمة التوصيل المقدمة من فيزيتا لخدمات الصيدليات لتصبح 13جنيهًا، وتم تخفيض نسبة المساهمة للأنسولين إلى 8%.

كما تم التصديق على محضر لجنة الإعلانات والدليل الطبي، وجارٍ مراجعة الدليل الطبي، كما شهد الاجتماع أيضًا التصديق على مهام لجنة الرعاية الصحية.

وأشار المهندس محمد ماهر، مقرر اللجنة إلى أن مهام اللجنة هي تنظيم الخدمات الصحية والطبية الخاصة بالمهندسين، والعمل على تطبيق نظام التأمين الصحي والعلاج التعاوني، والاتفاق مع كبار الأطباء الأخصائيين لعلاج المهندسين، ورفع مستوى الأعضاء من النواحي الهندسية والاجتماعية والمادية وتأمين حياتهم ورعاية أسرهم اجتماعيًّا وصحيًّا.

ولفت إلى أن المهام تتضمن أيضًا متابعة التنسيق والتكامل بين الإدارات المختلفة وذلك لتذليل كافة العقبات التي تواجه تطبيق منظومة الرعاية الصحية في ظل التحول الرقمي، ووضع المعايير والمقاييس الخاصة بتقييم مؤشرات الأداء لمنظومة الرعاية الصحية باستخدام تكنولوجيا البطاقات اللاتلامسية وتطبيقات المحمول والبوابة الإلكترونية عند مقدمي الخدمات العلاجية ومركز الاتصال الموحد والدعم الفني للمنظومة، علاوة على تقييم المنظومة شهريًّا طبقًا للمعايير والمقاييس بعاليه، ودراسة الإعانات والمساعدات للمهندسين المتعثرين.

ولفت إلى الموافقة على بعض طلبات الاستثناء المقدمة من المهندسين في حدود اللائحة وقواعد المشروع، وتعديل لائحة الإعانات المرضية لخدمة المهندسين أصحاب الأمراض المزمنة والحالات الحرجة دون الإخلال بالقواعد المعمول بها، وتم تعديل نموذج طلب صرف تلك الإعانة.