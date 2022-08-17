طبيب يكشف سر تقبيل يد معلمته: «لو بوست رجليها مش هرد جميلها عليا»

قال الدكتور هاني غيث، مدير مستشفى الرمد بدمنهور، إن ظهوره وهو يقبل يد معلمته جاء تقديرا لها ولتعريف أولاده بمدى احترام الأجيال السابقة للمعلم حتى لو كبر، مشيرا إلى إنها كانت بمثابة والدته، وفوجئ بتفاعل الناس مع الصورة بهذه الدرجة الكبيرة على مواقع التواصل الاجتماعي.

محاولة لرد الجميل لها بعد سنوات طويلة

وأضاف «غيث» خلال مداخلة هاتفية في برنامج «الستات مايعرفوش يكدبوا»، مساء اليوم الأربعاء، على فضائية «CBC»، وتقدمه الإعلاميات هبة الأباصيري ومنى عبدالغني وإيمان عز الدين، أن مدرسته كاميليا عبد المسيح كانت حريصة على تعليمه وعندما كبر دخل جامعة الأزهر، متابعا: «ابنها قالي دي متأثرة جدا وأنا بوست إيدها كشكل من أشكال رد الجميل، ولو بوست على رجلها برضه مش هرد الجميل، هي اللي عملت مني دكتور، هي وكل اللي زيها رمز للمدرس المخلص، أيامنا المدرس كان بيعمل كتير وحاليا بيبذلوا أقصى جهدهم برضه».

رد فعل المعلمة عندما قبّل يدها

وواصل مدير مستشفى الرمد بدمنهور: «أنا قلت أروح أسلم عليها وأوري ولادي قد إيه بقدس المدرسين بتوعي، حتى لو فات زمن طويل، وأتمنى الناس تستفاد من تقديري للمدرسة عشان هي كمان تقدر المدرسين بتوعهم لأن مهنة التدريس مهنة سامية».

وأكد أنه اندهش من رد فعلها: «كانت بتعيط بجد ومستغربة إزاي أنا فاكرها رغم إني مريت بمراحل كتير من التعليم ودخلت طب أزهر وبعدين دخلت طب عين شمس».