رئيس جامعة الأزهر الجديد: ملف التحول الرقمي على رأس أولوياتي

أعرب الدكتور سلامة داود رئيس جامعة الأزهر الجديد، عن شكره لجميع العاملين في الجامعة على حسن استقبالهم، مؤكدًا حرصه على استمرار روح التعاون بين العاملين في الجامعة أساتذة وموظفين وطلابًا وأنه سيبذل قصارى جهده لرفعة الجامعة ومواصلة ما بدأه السابقون من تطوير.

التنسيق الإلكتروني

وأشار إلى أنه سيعمل على متابعة ملف التنسيق الإلكتروني، وستكون ملفات التحول الرقمي ضمن اهتماماته الأولى لتدار الجامعة إلكترونيًا في جميع أقسامها العلمية والإدارية.

نتائج الامتحانات

وشدد على ضرورة استكمال ظهور نتائج الامتحانات خاصة الفرق الرابعة، حتى يتمكن الطلاب من تقديم أوراقهم للتجنيد.

وكان الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، أصدر قرارا بتكليف الدكتور سلامة داود، العميد السابق لكلية اللغة العربية بإيتاي البارود، رئيس قطاع المعاهد الأزهرية الحالي، للقيام بمهام رئيس جامعة الأزهر، بعد أن بلغ الدكتور محمد المحرصاوي، سن المعاش القانوني أمس الأربعاء.

تكريم الدكتور المحرصاوي

وكانت هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف في اجتماعها الخميس الماضي، برئاسة فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، أعربت عن جميل شكرها وامتنانها وتقديرها للأستاذ الدكتور محمد المحرصاوي، رئيس جامعة الأزهر، بمناسبة بلوغه سن المعاش القانوني، تقديرا لما قدمه الدكتور المحرصاوي خلال فترة رئاسته لجامعة الأزهر من جهد وكفاءة مشهودة، وسعي متواصل في سبيل الارتقاء بالبحث العلمي، ورفع كفاءة كلياتها، وما حققته الجامعة من نجاحات وإشادات من كبرى الجامعات الدولية والمحلية عن الأبحاث العلمية الرصينة والمستحدثة.

وتدرج الدكتور سلامة داود في التعليم الأزهري، وحفظ القرآن الكريم في سن مبكرة، وحصل على ليسانس اللغة العربية جامعة الأزهر، وكان من المتفوقين، وعين معيدًا بقسم البلاغة والنقد عام 1989م، وحصل على درجة التخصص الماجستير في قسم البلاغة والنقد، وعين مدرسًا مساعدًا بقسم البلاغة والنقد في كلية اللغة العربية بإيتاى البارود 1993م، ثم استكمل مشوار البحث العلمي وحصل على درجة الدكتوراه، وعين مدرسًا بذات القسم والكلية علم 1998م، ثم رقى إلى أستاذ مساعد بقسم البلاغة والنقد كلية اللغة العربية بإيتاى البارود 2002م.