«تلفزيون أفغانستان»: 20 قتيلا و40 جريحا في تفجير مسجد بالعاصمة كابول

أفاد التلفزيون الأفغاني، بمقتل 20 شخصا على الأقل، وجرح 40 آخرين، في تفجير استهدف مسجدا في العاصمة كابول، وفقا لنبأ عاجل بثته قناة «العربية».

تفجير مسجد في العاصمة كابول

ووقع الانفجار في شارع تجاري مزدحم بالجانب الغربي من المدينة إذ يجتمع عادة أفراد الطائفة الشيعية المسلمة في البلاد.

وأظهرت لقطات فيديو نشرت على الإنترنت سيارات إسعاف تهرع إلى مكان الحادث القريب أيضا من محطات للحافلات، وفقا لوكالة أنباء «فرانس برس» الفرنسية.

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وانفجرت قنبلة في العاصمة الأفغانية كابول، السبت الماضي،، وفق إفادات شهود ومسؤولين طبيين، ما أسفر عن إصابة نحو 22 شخصا.