«العربية»: انفجار قرب مقر الشرطة الرئيسي في كابول وأنباء عن وقوع إصابات

أفاد موقع قناة العربية الإخبارية، في نبأ عاجل عنه قبل قليل، بوقوع انفجار في العاصمة الأفغانية كابول قرب مقر الشرطة الرئيسي، ما أسفر عن وقوع إصابات، دون ذكر أي تفاصيل عن طبيعة الانفجار أو أعداد المصابين.

استهداف أيمن الظواهري

وتعرضت العاصمة الأفغانية كابول إلى هجوم أمريكي قبل أسابيع قليلة، استهدفت منزلاً كان يختبئ فيه زعيم تنظيم القاعدة الراحل أيمن الظواهري، لتعلن الولايات المتحدة الأمريكية مقتله بهجوم طائرة مسيرة دون طيار.

خطة أمريكية

وأكدت الاستخبارات الأمريكية أنّها رصدت الظواهري في أفغانستان خلال شهر أبريل الماضي، وظلوا يراقبونه طوال هذه الفترة، ووضعوا خطة لاستهدافه وعُرضت على الرئيس الأمريكي جوبايدن للموافقة عليها.