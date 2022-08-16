موسكو: قوات أفغانستان الخاصة السابقة انضمت إلى النازيين في أوكرانيا

قال الممثل الخاص للرئيس الروسي لأفغانستان، مدير القسم الثاني لآسيا في وزارة الخارجية الروسية، «زامير كابولوف»، في مقابلة مع وكالة «ريا نوفوستي» الروسية، إن جزءًا من القوات الخاصة الأفغانية السابقة انضم إلى الجماعات «النازية» في أوكرانيا.

وفي نهاية مارس الماضي، أوضح مصدر مطلع لـ«ريا نوفوستي»، أن «واشنطن» تستعد لإرسال جنود سابقين في الجيش الوطني الأفغاني إلى مناطق القتال في أوكرانيا.

من جانبه، قال نائب رئيس إدارة الانتشار النووي والحد من التسلح في الخارجية الروسية، إيجور فيشنفيتسكي، إن أي زيارة تقوم بها «وكالة الطاقة الذرية» لتفقد محطة «زابوريجيا»، النووية الأوكرانية لا يمكن أن تمر عبر العاصمة «كييف»، لأن الأمر ينطوي على خطورة بالغة.

وأضاف فيشنفيتسكي للصحفيين، إن هذا خطر كبير، بالنظر إلى أن القوات الأوكرانية لا تعمل كلها بالطريقة نفسها، وأكد الدبلوماسي الروسي، أن أي زيارة من هذا النوع ليس لديها تفويض لمعالجة مسألة نزع السلاح من المحطة كما طالبت كييف.

زيلينسكي: تأسيس مجلس لتحرير شبه جزيرة القرم

وأعلنت السلطات في أوكرانيا، أمس الإثنين، تأسيس مجلسًا استشاريًا لتحرير «شبه جزيرة القرم»، وقال الرئيس الأوكراني فولديمير زيلينسكي، في كلمة مصورة، إنه عقد اجتماعا بشأن التحضير للاجتماعات، وفقا لما ذكرته شبكة «روسيا اليوم» الإخبارية الروسية.

وعقد أول اجتماع بصيغة «منصة القرم» في 23 أغسطس الماضي، بمبادرة أوكرانيا وبمشاركة أكثر من 40 دولة ومنظمة دولية، وتم خلاله بحث استعادة سيطرة «كييف» على «شبه جزيرة القرم».

وتوقع زيلينسكي، توسيع جغرافيا ومستوى وعدد المشاركين، مضيفا إنه تم تأسيس مجلس استشاري لشؤون «تحرير شبه جزيرة القرم»، لتنسيق جميع الإجراءات والمشروعات، ودعم نشاط المنصة.

من جانبه، قال كاتب عمود في بوابة «سينا» الصينية، ​​إنه إذا شن حلف شمال الأطلسي «الناتو» عدوانًا عسكريًا على «شبه جزيرة القرم»، فإن «موسكو» ستشن هجومًا صاروخيًا على العاصمة البريطانية «لندن»، ردًا على ذلك، مشيرا إلى استعداد روسيا لاتخاذ الإجراءات الأكثر حسما.

فنلندا: دعوة عدم إصدار تأشيرات للروس تصب في مصلحة بوتين

بدوره، اعتبر وزير خارجية فنلندا السابق، إيركي تووميويا، أن دعوة زيلينسكي دول الاتحاد الأوروبي لعدم إصدار تأشيرات لدخول الروس، قد تتسبب في انقسام دول الاتحاد الأمر الذي يصب في مصلحة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

أوكرانيا ستواجه مشكلة في تصدير منتجاتها

من جانبه، قال إيليا تيمشينكو كاتب مقال بصحيفة «ناشيونال إنترست» الأمريكية، إن فقدان «كييف» الوصول إلى «البحر الأسود» بمثابة ضربة اقتصادية وعسكرية كارثية وسيجعل الدولة غير ساحلية، وأشار تيمشينكو، إلى أن أوكرانيا، ستواجه مشكلة في تصدير منتجاتها، وقد تفقد السيطرة على خط الأنابيب الذي يعبر الغاز من خلاله إلى رومانيا.