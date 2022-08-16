ترامب: «واشنطن» تركت أسلحة في أفغانستان بنحو 85 مليار دولار

وصف الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، في تصريح بمناسبة ذكرى سيطرة حركة «طالبان» الأفغانية على السلطة في أفغانستان أثر انسحاب القوات الأمريكية من البلاد، انسحاب قوات بلاده من أفغانستان في ظل إدارة جو بايدن بالحدث الأكثر عارا وإهانة في تاريخ الولايات المتحدة الأمريكية، وفقا لما ذكرته شبكة «روسيا اليوم» الإخبارية الروسية

ترامب: قللت عدد الجنود الأمريكيين في أفغانستان إلى 2000

وقال ترامب، اليوم الثلاثاء، إن الأسلحة التي تركها الأمريكيون في أفغانستان، تقدر تكلفتها الإجمالية بنحو 85 مليار دولار، مشيرا إلى أنه قلل عدد الجنود الأمريكيين، في أفغانستان إلى 2000، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء «سبوتنيك» الروسية.

وفي 15 أغسطس 2021، سيطرت «طالبان» على أفغانستان، على إثر انسحاب القوات الأمريكية بعد 20 عاماً من غزوها للبلاد.

وشكلت حركة «طالبان»، حكومة مؤقتة لإدارة شؤون أفغانستان، بعد تفكك الحكومة السابقة الموالية للرئيس أشرف غني، الذي فر من البلاد، قبل وصول مقاتلي الحركة إلى العاصمة «كابول»، فيما لم تعترف دول العالم بالحكومة التي شكلتها «طالبان»، حتى الآن.

من جانبه، قال «برنامج الغذاء العالمي»، إلى أن المناطق النائية في أفغانستان تشهد ظروفاً معيشية صعبة، مشيرا إلى مساعدة 8 ملايين نسمة ما يدل على صعوبة الوضع.

«برنامج الغذاء العالمي»: معظم الأفغان يعانون من انعدام الأمن الغذائي

وفي تصريحات لقناة «العربية» الإخبارية، أوضح المتحدث باسم «برنامج الغذاء العالمي»، وحيد الله أماني، أن معظم الأفغان يعانون من انعدام الأمن الغذائي، مشددا على أن الأحوال الجوية تصعب مهمة وصول المساعدات.

وأضاف أماني، أن الشتاء المقبل سيكون صعباً على الفقراء في أفغانستان، وتابع المتحدث باسم «الغذاء العالمي» قائلا، إن البرنامج ستطيع الوصول للأماكن النائية في أفغانستان، وينقصه التمويل.