«التعليم» تختتم فعاليات مسابقة حملة «إبدأ مستقبلك» للمرحلة الإعدادية

اختتمت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، اليوم، فعاليات ختام المعسكر الصيفي، الذي ينظمه مشروع رواد 2030، بالتعاون مع وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، لطلبة حملة «إبدأ مستقبلك» المرحلة الإعدادية، التي عقدت في الفترة من 14 إلى 17 أغسطس الجاري بمحافظة الإسكندرية، بهدف نشر فكر ومفاهيم ريادة الأعمال بين طلبة المدارس بالمرحلة الإعدادية.

أهداف التنمية المستدامة

وأوضحت الدكتورة هالة عبدالسلام، رئيس الإدارة المركزية لرياض الأطفال والتعليم الأساسي، أن هذا المشروع يعد سابقة من نوعه وأن الطلاب قدموا مجموعة من المشروعات المفيدة، علمًا بأن لجنة التحكيم مشتركة بين الوزارتين ومجموعة من الخبراء ومن أهداف المسابقة أن تكون محققة لأهداف التنمية المستدامة.

المعسكر الصيفي والدورات التدريبية

ومن جانبها أكدت الدكتورة غادة خليل، مدير مشروع رواد 2030، التابع لوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، أن المشروع ينظم بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم، والمسابقة لتقييم أفضل المشروعات التي تقدم بها الطلبة في المعسكر الصيفي، موضحة أن كل المشروعات التي تقدمت للمسابقة أفكارها مبتكرة، وهي نتاج المعسكر الصيفي والدورات التدريبية عن الابتكار وريادة الأعمال، والتي قدمها عدد من الخبراء في هذا المجال للطلبة خلال المعسكر.

يذكر أن الهدف من المعسكر هو الحفاظ على استدامة المشروعات والأفكار لدى الطلبة وتشجيعهم وتحفيزهم على خلق أفكار ابتكارية ومشروعات عن طريق تزويدهم بالمهارات الريادية اللازمة لتطوير مشروعاتهم التي تعمل على خلق فرص عمل في المستقبل، بالإضافة إلى مهارات تطوير الشخصية، وإعداد الطالب ليصبح رائد أعمال في المستقبل، ويستهدف المعسكر طلبة المرحلة الإعدادية ويضم نحو 70 طالبا وطالبة من مختلف محافظات مصر.