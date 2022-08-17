وزير التعليم: لن يعاد تقدير أوراق إجابة «البابل شيت» لطلاب الثانوية

رد الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، على ما يثار حول إعادة تقدير أوراق إجابة «البابل شيت» لطلاب شهادة الثانوية العامة للعام الدراسي 2022/2021، وقال في بيان: «إننا ملتزمون بإعمال القانون، ويتعذر إعادة تقدير الامتحانات مرة أخرى بعد إعلان النتيجة نظرًا لبدء الطلاب في التقديم لتنسيق الجامعات، وذلك تحقيقًا لمبدأ العدالة وتكافؤ الفرص».

يسمح للطلاب الاطلاع على ورقة الإجابة «بابل شيت»

أشار الوزير، إلى أنه تقرر السماح للطلاب الذين تقدموا بطلبات تظلم من نتيجة الدور الأول بالاطلاع على ورقة الإجابة «بابل شيت» وكذا نموذج الإجابة موضح به توزيع الدرجات لكل سؤال، وذلك للاطمئنان على دقة التصحيح وضمان حصول الطلاب على درجاتهم بشكل عادل طبقًا لنماذج الإجابة المعتمدة.

وفيما يتعلق بالاستعدادات لامتحانات الدور الثاني للعام الدراسي 2021/2022، أكد الوزير ضرورة الالتزام بضوابط والتعليمات الخاصة بالإجابة في ورقة الـ«بابل شيت» فقط، وعدم اختيار أكثر من إجابة للسؤال الواحد، مؤكدا أنه لن يتم النظر إلى الإجابات الموجودة في كراسة الأسئلة.

تقدير أوراق إجابة «البابل شيت» بعد العرض على لجنة

وأوضح الوزير، أنه لن يتم البدء في تقدير أوراق إجابة «البابل شيت» الخاصة بالدور الثاني إلا بعد العرض على لجنة مشكلة من مدير عام تنمية المادة وموجهي عموم المادة وبرئاسة نائب رئيس عام الامتحان، وتقديم تقرير مفصل عقب امتحان كل مادة عن نموذج الإجابة ومقترح تعديله إن وجد والأسباب العلمية والفنية التي أدت إلى هذا التعديل.