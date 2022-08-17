التعليم: الاطلاع على كراسات إجابات تظلمات الثانوية العامة 20 أغسطس

كشفت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، عن استمرار استقبال تظلمات الثانوية العامة 2022 حتى مساء الخميس المقبل الموافق 18 أغسطس الجاري، مشيرة إلى أنّ كل طالب له الحق الكامل في تقديم تظلمات على نتائجه، وأي طالب له حق سيحصل عليه فورا، كما أنّ أوراق إجابات امتحانات الثانوية العامة تم تصحيحها إلكترونيا، دون تدخل العنصر البشري، لتجنب حدوث أي أخطاء.

إطلاع الطلاب على كراسات الإجابة فى تظلمات الثانوية العامة يوم السبت

وذكرت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، في بيان لها، أنّه سيتم السماح للطلاب بالاطلاع على كراسات الإجابة في تظلمات الثانوية العامة 2022، بداية من السبت المقبل 20 أغسطس الجاري، وسيتم إعلان نتيجة تظلمات الثانوية العامة على الموقع الرسمي، بعد الانتهاء من فحص الأوراق الخاصة بكل طالب.

تظلمات الثانوية العامة 2022.. من يرغب في رؤية إجاباته يتقدم بطلب

وأضاف مصدر مسؤول بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني لـ«الوطن»، أنّ الوزارة تسعي لتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص بين الطلاب، وأنّ تظلمات الثانوية العامة 2022 هي الطريقة الأفضل، ليتأكد كل طالب من إجاباته وهل تعرض للظلم أثناء عملية التصحيح أم لا، مؤكدة أنّ من يرغب في رؤية إجاباته وتصحيحها بنفسه يتقدم بطلب تظلم، ويتم فحص جميع أوراق التظلمات، ومن يثبت حقه في درجات سيحصل عليها كاملة، ولن يظلم أي طالب.

وزير التربية والتعليم يحدد أماكل الاطلاع على تظلمات الثانوية العامة

وحدد الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أماكن الاطلاع على تظلمات الثانوية العامة 2022، للطلاب المتظلمين على نتائجهم في الثانوية العامة، في لجان النظام والمراقبة بالعديد من القطاعات، لتخفيف الأعباء على أولياء الأمور وأبنائهم الطلاب.

أماكن الاطلاع على تظلمات الثانوية العامة 2022

- لجنة النظام والمراقبة قطاع الإسكندرية (أ) لمديريات الإسكندرية، الغربية، مطروح، كفر الشيخ، البحيرة، العنوان: مدرسة المشير أحمد إسماعيل ش منشأ بجوار استاد الإسكندرية 0342022230

- لجنة النظام والمراقبة قطاع المنصورة (ب) لمديريات الدقهلية، الشرقية، دمياط، العنوان: مدرسة المنصورة ث بنين ش أحمد ماهر المنصورة 0502244171

- لجنة النظام والمراقبة قطاع الإسماعيلية لمديريات بورسعيد، السويس، الإسماعيلية، جنوب وشمال سيناء، العنوان: المجمع التعليمي بالإسماعيلية 0643352749

- لجنة النظام والمراقبة قطاع أسيوط، لمديريات المنيا، أسيوط، سوهاج، الوادي الجديد، العنوان: مدرسة ناصر ث العسكرية شارع عدلي بجوار هيئة الأبنية التعليمية بأسيوط 0882348046

- مديريات قنا، أسوان، الأقصر، البحر الأحمر، العنوان: مدرسة فاطمة الزهراء ث بنات حي المصالح بجوار مستشفى الهلال قنا 0963343578

- المدينة التعليمية بالسادس من أكتوبر، لمديريات القاهرة، الجيزة، القليوبية، المنوفية، بني سويف، الفيوم، العنوان: المدينة التعليمية بالسادس من أكتوبر.