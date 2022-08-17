حقيقة منح الدرجة الكاملة لطلاب الدور الثاني بالثانوية العامة؟.. مصدر بـ«التعليم» يوضح

كشف مصدر مسؤول بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، عن أنّ الوزارة انتهت تماما من الاستعدادات النهائية لعقد امتحانات الثانوية العامة 2022 دور ثان، والمنتظر أن تعقد في 20 أغسطس الحالي، مشيرا إلى أنّ دخول امتحانات الثانوية العامة الدور الثاني بنفس قواعد امتحانات الدور الثاني المتعارف عليها، وجميع اللجان الامتحانية سيتم تعقيمها وتطهيرها، للوقاية من تفشي فيروس كورونا.

منح الدرجة الكاملة لطلاب الدور الثاني بالثانوية العامة غير صحيح

وقال المصدر لـ«الوطن»، إنّه سيتم منح الدرجة الكاملة لطلاب الدور الثاني بالثانوية العامة،غير صحيح، حيث يحصل الطالب على 50% فقط من درجة المادة، شرط أن يكون الطالب رسب في هذه المواد بامتحانات الدور الأول، لافتا إلى أنّ الطالب الذى سيسمح له بدخول امتحانات الثانوية العامة 2022 دور ثان من رسب في مادتين فأقل، أما من رسب في أكثر من مادتين يبقى للإعادة للعام الدراسي المقبل، موضحا أنّ الامتحانات ستعقد بنظام التقييم الجديد.

منح الدرجة الكاملة لطلاب الدور الثاني بالثانوية العامة للمؤجلين

وأضاف المصدر، أنّه سيتم منح الدرجة الكاملة لطلاب الدور الثاني بالثانوية العامة، في امتحانات الثانوية العامة 2022 دور ثان، هم من أجلوا امتحانات الدور الأول بعذر وتم قبوله، مؤكدا أنّ جميع أسئلة الامتحانات ستعتمد على الفهم ونتاج التعلم وليس الحفظ والتلقين، وأنّ الأسئلة ستكون اختيار من متعدد، ولن تحتوى على أسئلة مقالية.

جدول امتحانات الثانوية العامة 2022 دور ثان

1- يوم السبت 20 أغسطس امتحان اللغة العربية لمدة 3 ساعات الشعبتين العامة.

2- يوم الأحد 21 أغسطس امتحان مادة اللغة الأجنبية الثانية للشعبتين العامة، ومادة التربية الوطنية.

3- يوم الإثنين 22 أغسطس امتحان مادة الرياضيات البحتة (جبر وهندسة فراغية).

4- يوم الثلاثاء 23 أغسطس امتحان مادة الاقتصاد للشعبة العامة، والإحصاء للشعبة العامة.

5- يوم الأربعاء 24 أغسطس امتحان مادة الفيزياء الشعبة العلمية، وامتحان التاريخ للشعبة الأدبية.

6- يوم الخميس 25 أغسطس امتحان مادة اللغة الأجنبية الأولى للشعبتين.

7- يوم السبت 27 أغسطس امتحان مادة الكيمياء للشعبة العلمية والجغرافيا للشعبة الأدبية.

8- يوم الأحد 28 أغسطس امتحان مادة الرياضيات التطبيقية (الديناميكا) شعبة علمي رياضة.

9- يوم الإثنين 29 أغسطس امتحان مادة الجيولوجيا والعلوم البيئة شعبة علمي علوم، وامتحان مادة علم النفس والاجتماع شعبة أدبي وامتحان مادة الرياضيات البحتة (التفاضل والتكامل).

10- يوم الثلاثاء 30 أغسطس امتحان مادة الأحياء لشعبة علمي علوم، ومادة الفلسفة والمنطق الشعبة الأدبية وامتحان الرياضيات التطبيقية الاستاتيكا شعبة علمي رياضة.