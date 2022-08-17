أُعلنت اليوم الأربعاء، نتيجة تنسيق المرحلة الأولى للكليات والمعاهد بمختلف الجامعات لعام 2022، ومنها جامعة مطروح، بحد أدنى 342 درجة للعلمي، وذلك بعد إعلانها من الدكتور محمد أيمن عاشور، وزير التعليم العالى والبحث العلمي، خلال المؤتمر الصحفى، الذي عقد لإعلان تنسيق المرحلة الأولى للقبول بالجامعات، بحضور السيد عطا، المشرف على أعمال مكتب التنسيق، والدكتور عادل عبدالغفار، المستشار الإعلامي والمتحدث الرسمي باسم وزارة التعليم العالي.

كليات متاحة بتنسيق المرحلة الثانية علمي جامعة مطروح

وتوجد العديد من الكليات المتاحة في تنسيق المرحلة الثانية 2022 علمي بجامعة مطروح، خاصة مع نزول التنسيق هذا العام، لتدخل كلية واحدة فقط من جامعة مطروح إلي المرحلة الأولي وهي كلية علوم البترول والتعدين، بمجموع 365 درجة، وباقي الكليات مرحلة ثانية.

أسماء الكليات المتاحة المرحلة الثانية جامعة مطروح

وتنشر "الوطن" الكليات المتاحة في تنسيق المرحلة الثانية 2022 علمي بجامعة مطروح، وهي كالتالي:

- كلية الطب البيطري.

- كلية الزراعة.

- كلية التمريض.

- كلية الحاسبات والذكاء الاصطناعي.

فروع جامعة مطروح

وأكد الدكتور مصطفي النجار، رئيس جامعة مطروح، أن الجامعة تضم 11 كلية متنوعة، منها كليات علمية وكليات أدبية، وهى جامعة جديدة واعدة، ويوجد فرع الكليات العلمية في فوكه، 85 كيلومتراً شرق مدينة مرسى مطروح، ويضم كلية الزراعة، وكلية الطب البيطرى ومعامل ومزارع، وورش تدريب الطلبة والطالبات، وفرع وسط المدينة، يضم كلية التربية العام، وكلية الحاسبات والذكاء الاصطناعي، وكلية اللغات والآثار، ويتم تنظيم ورش عمل ودورات تدريبية للطلاب في ريادة الأعمال، والاهتمام بالابحاث العلمية ونشرها على المنصات العلمية الدولية، مما رفع مستوى تصنيف جامعة مطروح عالمياً عدة مرات خلال السنوات الأخيرة.