نتيجة تنسيق كلية طب بيطري جامعة مطروح 2022.. تعرف على نظام الدراسة

يترقب جميع طلاب الثانوية العامة نتيجة تنسيق جميع الكليات من الطلاب الناجحين في الشعب الثلاث، علمي علوم وعلمي رياضه وأدبي، مع بداية ظهور النتيجة للتعرف على الكليات التي يتاح لكل طالب الالتحاق بها من عدمه، في تحديد مستقبله خلال الفترة المقبلة، ومحاولة دخول كل طالب الكلية التي يحلم بها والتي تتناسب مع مجموعه.

تنسيق كلية طب بيطري جامعة مطروح

وكشف نتيجة تنسيق كلية طب بيطري جامعة مطروح 2022، أنها تدخل المرحلة الثانية والتى ستقبل حد أدنى 60%، لطلاب الثانوية العامة علمي علوم.

وكانت كلية طب بيطري جامعة مطروح قد سمحت للطلاب التقدم لها دون إجراء الاختبارات الإلكترونية، والتي لا تطبقها للالتحاق بها.

نظام الدراسة بكلية طب بيطري

وتقع كلية طب بيطري جامعة مطروح، في قرية فوكة التابعة لمركز ومدينة الضبعة، بفرع يضم كلية الزراعة وكلية الطب البيطري، وتوجد وسيلة مواصلات توفرها الجامعة لنقل الطلاب بأتوبيس يومياً من مدينة مرسى مطروح وحتى فوكه لمسافة تصل إلى 85 كم، ويدرس خلالها الطلاب خلال نظام تعليمي 5 سنوات نظري وعملي، العديد من المواد الأساسية، منها فسيولوجى، ودواجن، وأسماك وتشريح، وأمراض مشتركة، وجراحة، وطب شرعي، وأمراض معدية، ومعظم الدراسة النظرية تطبق في المعمل، على الحيوانات، والطيور، والولادة للمواشي والأغنام والأبقار والخيول، وتشريح الضفادع والأرانب، وإجراء التجارب على الفئران، وتكثيف الجانب العملي في المزارع، لتخريج دفعات قادرة على المساهمة في تنمية الثروة الحيوانية في مصر.

مهمة تنتظر الخريجين

وأكد الدكتور مصطفي النجار رئيس جامعة مطروح أن هناك اهتمام بجميع كليات الجامعة ومنها كلية الطب البيطري، في ظل وجود قطعان كبيرة من أغنام البرقي التي تشتهر بها محافظة مطروح، والإبل الصحراوية في جميع المناطق الصحراوية، بجانب الأبقار في سيوة والحمام، وهو ما كان سببا في أن تكون من أوائل الكليات التي جرى إنشاؤها في مطروح للارتقاء بالثروة الحيوانية.