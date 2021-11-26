الأمن يلقي القبض على شخص عرض نجله للبيع على «فيس بوك» مقابل مبلغ مالي

أكدت معلومات وتحريات قسم الرعاية اللاحقة ووحدة مكافحة الجريمة المنظمة بمديرية أمن القاهرة، قيام أحد الأشخاص بعرض نجله للبيع مقابل مبلغ مالى «بدعوى التبنى» من خلال صفحته الإلكترونية عبر موقع التواصل الاجتماعى «فيس بوك» وقام بعرض صورة شخصية للطفل عبر الصفحة المشار إليها.

وفى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لضبط الجريمة بشتى صورها، وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه وتبين أنه مقيم بدائرة قسم شرطة حلوان، وله معلومات جنائية، وبرفقته نجله البالغ من العمر 5 سنوات.

وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة وأقر بأنه نظرا لكونه يعول 5 أطفال ومروره بضائقة مالية، اختمرت فى ذهنه فكرة عرض الطفل للبيع تحت ستار التبنى من خلال موقع التواصل الاجتماعى على النحو المشار إليه، واتخذت الإجراءات القانونية حياله.