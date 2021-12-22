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الأمن يُعيد «محفظة» مفقودة بها مبلغ مالي لصاحبها في «السيدة زينب»

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الوطن
02:30 م | الأربعاء 22 ديسمبر 2021
وزارة الداخلية

وزارة الداخلية

فى إطار إستراتيجية وزارة الداخلية الرامية إلى تفعيل كافة التدابير اللازمة للتعامل والإستجابة الفورية لكافة البلاغات التى تتطلب تقديم المساعدة للمواطنين، فقد تبلغ من الخدمات الأمنية المعينة بمحطة السيدة زينب لمترو الأنفاق بالعثور على حافظة نقود متروكة على أحد المقاعد برصيف المحطة وبداخلها (بطاقة رقم قومى - مبلغ مالى) وتم التحفظ على الحقيبة وإتخاذ الإجراءات اللازمة للتوصل لمالكها.

عقب تقنين الإجراءات أمكن التوصل إلى مالك حافظة النقود والذى حضر وأدلى بأوصافها ومحتوياتها ، وأضاف بتركها سهواً، وتم تسليمه الحافظة بكامل محتوياتها.

ومن جانبه توجه صاحب حافظة النقود بالشكر لرجال الشرطة على الجهد المبذول وفى التواصل معه إعادة المفقودات الخاصة به.

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