تفاصيل خطوبة ولي العهد الأردني الأمير حسين بن عبد الله (صور)

أعلن الديوان الملكي الأردني، اليوم، خطوبة الأمير الحسين بن عبد الله الثاني، ولي العهد، على رجوة خالد بن مساعد بن سيف بن عبدالعزيز آل سيف، وتمت الخطبة بحضور العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني والملكة رانيا العبد الله، وفق ما ذكرته وكالة الأنباء الأردنية «بترا».

خطوبة ولي العهد الأردني

وذكرت وكالة الأنباء الأردنية: «بحضور الملك عبد الله الثاني بن الحسين، والملكة رانيا العبد الله، تمت اليوم الأربعاء الواقع في التاسع عشر من محرم عام 1444 هجرية، الموافق للسابع عشر من أغسطس عام 2022 ميلادية، خطوبة الأمير الحسين بن عبد الله الثاني، ولي العهد، على الآنسة رجوة خالد بن مساعد بن سيف بن عبدالعزيز آل سيف».

قراءة الفاتحة في منزل العروس

وأضافت: «جرت قراءة الفاتحة في منزل والد الآنسة رجوة، بالعاصمة السعودية الرياض، بحضور الأمير الحسن بن طلال، والأمير هاشم بن عبد الله الثاني، والأمير علي بن الحسين، والأمير هاشم بن الحسين، والأمير غازي بن محمد، والأمير راشد بن الحسن، وعدد من أفراد أسرة آل سيف».

تهنئة للملك عبدالله الثاني

وتابعت: «والديوان الملكي الهاشمي، إذ يهنئ صاحبي الجلالة بهذه المناسبة السعيدة، ليتمنى للأمير الحسين بن عبد الله الثاني، ولي العهد، وللآنسة رجوة خالد بن مساعد بن سيف بن عبد العزيز آل سيف حياة مليئة بالسعادة والتوفيق والهناء».

وولدت رجوة بنت خالد بن مساعد بن سيف بن عبد العزيز آل سيف في الرياض، في 28 أبريل 1994، للسيد خالد بن مساعد بن سيف بن عبدالعزيز آل سيف، والسيدة عزة بنت نايف عبدالعزيز أحمد السديري، وهي الشقيقة الصغرى لفيصل ونايف ودانا.

وتلقت دراستها الثانوية في المملكة العربية السعودية، وتعليمها العالي في كلية الهندسة المعمارية في جامعة «سيراكيوز» في نيويورك بالولايات المتحدة الأمريكية.