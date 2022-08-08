ليلة كلاسيكية لفرقة دار الأوبرا المصرية بمهرجان «الفحيص» في الأردن

رشّحت الفنانة الدكتورة إيناس عبد الدايم، وزيرة الثقافة، نجوم الموسيقى العربية بالأوبرا، لتمثيل مصر في الدورة 30 من مهرجان «الفحيص الأردني»، للموسيقى الذي يُعقد برعاية رئيس وزراء الأردن، وفي حضور وزيرة الثقافة الأردنية وكبار الشخصيات.

عبد الدايم: المشاركة المصرية تُبرز تميز الابداع الوطني

وأكدت وزيرة الثقافة أن مصر والأردن تجمعهما روابط وثيقة، وأضافت أن مهرجان الفحيص يُعد حدثًا سنويًا ذا طابع عربي تاريخي، وتابعت أن المشاركة المصرية في الفعاليات تبرز تميز الإبداع الوطني والمكانة الحضارية التي يحظى بها إقليميًا وعالميًا، مشيرة إلى أن برنامج الحفل تم إعداده بعناية ليعكس الهوية المشتركة بين البلدين الشقيقين.

ووقع الاختيار على كل من «مروة ناجي - وليد حيدر - آيات فاروق - محمد حسن»، بقيادة المايسترو الدكتور علاء عبد السلام، وتحيي فرقة دار الأوبرا ليلة مصرية كلاسيكية تنطلق بها الفعاليات في التاسعة من مساء الأربعاء 10 أغسطس، على المسرح الرئيسي لدير الروم الكاثوليك.

مهرجان الفحيص.. «الأردن تاريخ وحضارة»

يُذكر أن مهرجان الفحيص ينظَّم سنويًا تحت شعار «الأردن تاريخ وحضارة»، وانطلق عام 1990 واستمر دون انقطاع حتى توقف لمدة عامين بسبب جائحة كورونا، وتُعقد فعالياته في بلدة الفحيص القديمة المعروفة بـ«روس البيادر».