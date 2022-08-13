تامر حسني: «علاقتي بشعب الأردن عدت مرحلة الجمهور وبقوا أهلي»

قدم الفنان تامر حسني الشكر لشعب الأردن على استقباله في مهرجان جرش وزيارته للسينما، مشيرًا إلى أنه كان يشعر بوجوده بين أهله «أنا بشكر كل شعب الأردن على الاستقبال إن كان مهرجان جرش أو في زيارتي للسينما، والحقيقة أنا كنت حاسس إني في وسط أهلي وكنت حاسس بحفاوة مش طبيعية وحالة حب مش طبيعية، وبشكرهم على الصدق ده وإحنا اتربينا عليه أنا وهما، وفيه حالة حب بيني وبينهم ومبحبش أقول جمهوري، هم أهلي لأن العلاقة دي عدت كلمة جمهور».

بشكر ربنا عليهم وبشكرهم جدا

وأضاف تامر حسني في تصريحات تليفزيونية «أنا بشكر ربنا عليهم وبشكرهم جدا وكل بلد بروحها بلاقي نفس الحفاوة الموجودة مع الشعب الأسباني واستقبالهم ليا، وبحمد ربنا على كل ده وبشكر الشعب الأردني لأن العدد كان كبير جدا واتكلموا عليه في الأردن».

وتابع: «أنا شفت منظر عمري ما هنساه وأنا بشكرهم جدا جدا ومش كمان على العدد لكن على حالة الحب واللي كانوا بيقولهولي في الحفلة وتقريبا وقفت دقيقتين مقدرتش أغني رغم العمر ده والحفلات دي كلها لكن أحيانا الجمهور بيوصلك للحظة بيوقفك فيها».

التسقيف والحب والهتاف يستمر أكتر من 5 دقايق

وأشاد تامر حسني بالجمهور الأردني واستقبالهم له «أحيانا الجمهور يستقبلك ويهدا، وأنت تعرف تتكلم معاهم لكن لما يطلع يسقف لك والتسقيف والحب والهتاف يستمر أكتر من 5 دقائق بتحس إنك في حالة تانية وكرم تاني من ربنا، وبعد تاني خالص ومش هيحسه قوي غير اللي واقف على المسرح، وبيتسقف له بالشكل ده وبالوقت ده ودي حاجة من عند ربنا وبحمد عليها ربنا».