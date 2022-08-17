«التعليم العالي»: فتح باب الاغتراب عقب انتهاء المرحلة الثانية

كشف الدكتور عادل عبد الغفار، المتحدث الرسمي باسم وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، أن المرحلة الثانية لتنسيق القبول بالجامعات المصرية، ستبدأ صباح باكر الخميس، ولمدة 5 أيام، ثم الإعلان عن التحليل الإحصائي الخاص بها، موضحًا أنه سيتم فتح باب الاغتراب عقب انتهاء المرحلة الثانية، ثم يتم إرسال القوائم النهائية الخاصة بالطلاب للجامعات، وتسكينها بشكل كامل، لكي يتمكن الطلاب من إنهاء استكمال التحاقهم بالكليات، حسب ترشيحاتهم.

حسن تحديد الرغبات عند اختيار الكليات في الجامعات المختلفة

ونصح «عبد الغفار»، خلال مداخلة هاتفية في برنامج «مصر جديدة»، الذي تقدمه الإعلامية إنجي أنور، ويعرض على شاشة «ETC»، الطلاب الذين اجتازوا امتحانات الثانوية العامة، والمقدمين على تسجيل الرغبات، بحسن تحديد الرغبات عند اختيار الكليات في الجامعات المختلفة، فضلًا عن ضرورة الاهتمام، واختيار الرغبات بمنتهى الجدية، على غرار اختيار الرغبة الأولى، والحد الأدنى للمرحلة الثانوية للشعبة العلمية 60% فأكثر، و58.05% للشعبة الأدبية وتستوعب المرحلة 269202 طالبا.

تحويل الطلاب

وأوضح المتحدث باسم وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، أنه لن يتم تحويل أي طالب بعد دخوله الفرقة الأولى بالكلية التي يرغب الالتحاق بها، والحل الوحيد هو تقليل الاغتراب من خلال مكتب التنسيق، موضحًا أن هناك 10% حرية حركة من تلك الكليات من وإلى، وبالتالي يكون هناك قدرة على توفيق أوضاع عدد من الطلاب بنسبة 10%، ويتم اختيارهم طبقا للدرجات دون تدخل بشري.

الجامعات الحكومية والخاصة والأهلية ستحاول استيعاب كل الأعداد

من ناحية أخرى، ذكر الدكتور محمد حلمي الغر، أمين عام الجامعات الخاصة والأهلية، أنه من حق الطالب اختيار الكلية التي يرغب الالتحاق بها، وسيتم تحديد موعد تنسيق الجامعات الخاصة والأهلية، السبت المقبل 20 أغسطس، كما أن الجامعات الحكومية والخاصة والأهلية ستحاول استيعاب كل الأعداد، ومن حق الطالب التقدم في الجامعات الحكومية والخاصة واختيار الأنسب له، وذلك خلال مداخلة هاتفية في نفس البرنامج.