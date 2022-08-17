التعليم العالي تعلن الحدود الدنيا لكل كليات الجامعات الخاصة في مصر

كشفت وزارة التعليم العالي، منذ قليل، عن الحدود الدنيا للتقدم للجامعات الخاصة لطلاب الثانوية العامة 2022، وذلك خلال اجتماع المجلس الأعلى للجامعات الخاصة برئاسة وزير التعليم العالي، في الجامعات التالية:

6 أكتوبر

أكتوبر للعلوم الحديثة والآداب

مصر للعلوم والتكنولوجيا

مصر الدولية

الجامعة الألمانية

الأهرام الكندية

البريطانية في مصر

الحديثة للتكنولوجيا والمعلومات

جامعة فاروس

جامعة النهضة

جامعة المستقبل

المصرية الروسية

الدلتا للعلوم والتكنولوجيا

هليوبوليس

الجيزة الجديدة

دراية

بدر

حورس

المصرية الصينية

ميريت

سفنكس

السلام

بدر

الصالحية الجديدة

الحياة.

وتنشر «الوطن»، الحدود الدنيا للتقدم إلى الجامعات الخاصة، بالنسبة لطلاب الثانوية العامة 2022، كالتالي:

كليات طب الأسنان 80%

كليات الطب 82%

كليات العلاج الطبيعي 78

كليات الطب البيطري 70%

كليات الصيدلة 74%

كليات الهندسة 68%

كليات الحاسبات 62%

كليات التكنولوجيا الحيوية 55%

كليات العلوم الصحية التطبيقية 55%

كليات التمريض 55%

كليات الإدارة والاقتصاد 55%

كليات العلوم السياسية 55%

كليات الفنون والفنون التطبيقية 55%

كليات الآداب 55%

كليات العلوم السنيمائية 55%

كليات الإعلام 55%

كليات التربية 55%

كليات السياحة والفنادق 55%

كليات الحقوق والدراسات القانونية 55%

كليات اللغات والترجمة 55%

كليات الزراعات الصحراوية 55%

كليات العلوم الأساسية 55%

كليات الآثار 55%

كليات الزراعة 55%.