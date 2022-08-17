رئيس التحرير

أحمد الخطيب

«التعليم العالي» تعلن نتيجة تنسيق كلية طب أسنان جامعة القاهرة 2022

كتب:

توفيق شعبان
02:46 م | الأربعاء 17 أغسطس 2022
الدكتور محمد أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي

الدكتور محمد أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي

أعلن الدكتور محمد أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، عن نتيجة تنسيق المرحلة الأولى في تنسيق الجامعات 2022، مشيرًا إلى أن نتيجة تنسيق كلية طب أسنان جامعة القاهرة 2022، جاءت طبقًا لشرائح المجاميع، موضحًا أن جميع معامل التنسيق معقمة تمامًا ضد فيروس كورونا، حفاظًا على أرواح وسلامة الطلاب والقائمين على التنسيق.

نتيجة تنسيق كلية طب أسنان جامعة القاهرة 2022.. 376 درجة

وأكد «عاشور»، خلال المؤتمر الصحفي، لإعلان نتيجة المرحلة الأولى في تنسيق الجامعات 2022، أن نتيجة تنسيق كلية طب أسنان جامعة القاهرة 2022، جاءت بـ376 درجة، مشيرًا إلى أن أعمال تنسيق المرحلة الأولى مرت بصورة منضبطة دون حدوث أي مشكلات، موضحًا أن أعمال تنسيق المرحلة الثانية ستبدأ صباح غدًا الخميس الموافق 18 أغسطس الجاري.

نتيجة تنسيق كلية طب أسنان جامعة القاهرة 2022.. 91.70%

وأضاف عاشور، أن نتيجة تنسيق كلية طب أسنان جامعة القاهرة 2022، وصلت إلى 91.70%، مؤكدًا أن عدد الطلاب الذين سجلوا رغباتهم في المرحلة الأولى من تنسيق الجامعات 2022، وصل إلى 117 ألفًا و198 طالبًا، منوهًا إلى أن نحو ما يقرب من 560 طالبًا تخلفوا عن تسجيل رغباتهم بالمرحلة الأولى للتنسيق.

اقرأ المزيد:

تعرف على نتيجة تنسيق كلية طب أسنان جامعة المنوفية 2022

نتيجة تنسيق كلية طب أسنان 2022-2023 في جميع جامعات محافظات مصر

نتيجة تنسيق كلية طب أسنان جامعة كفر الشيخ 2022

نتيجة تنسيق كلية اقتصاد وعلوم سياسة 2022-2023 في جميع الجامعات

تنسيق كلية الحقوق 2022.. اعرف الحدود الدنيا في الجامعات

ظهرت الآن.. نتيجة تنسيق الثانوية العامة 2022 المرحلة الأولى علمي وأدبي

لينك رسمي.. نتيجة تنسيق المرحلة الأولى 2022 لكليات القمة علمي وأدبي

نتيجة تنسيق المرحلة الأولى.. الحدود الدنيا لكليات الأدبي 2022

نتيجة تنسيق المرحلة الأولى علمي 2022.. طب القاهرة 381.0 درجة
بقلم توفيق شعبان