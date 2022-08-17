«التعليم العالي» تعلن نتيجة تنسيق كلية طب أسنان جامعة القاهرة 2022

أعلن الدكتور محمد أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، عن نتيجة تنسيق المرحلة الأولى في تنسيق الجامعات 2022، مشيرًا إلى أن نتيجة تنسيق كلية طب أسنان جامعة القاهرة 2022، جاءت طبقًا لشرائح المجاميع، موضحًا أن جميع معامل التنسيق معقمة تمامًا ضد فيروس كورونا، حفاظًا على أرواح وسلامة الطلاب والقائمين على التنسيق.

نتيجة تنسيق كلية طب أسنان جامعة القاهرة 2022.. 376 درجة

وأكد «عاشور»، خلال المؤتمر الصحفي، لإعلان نتيجة المرحلة الأولى في تنسيق الجامعات 2022، أن نتيجة تنسيق كلية طب أسنان جامعة القاهرة 2022، جاءت بـ376 درجة، مشيرًا إلى أن أعمال تنسيق المرحلة الأولى مرت بصورة منضبطة دون حدوث أي مشكلات، موضحًا أن أعمال تنسيق المرحلة الثانية ستبدأ صباح غدًا الخميس الموافق 18 أغسطس الجاري.

نتيجة تنسيق كلية طب أسنان جامعة القاهرة 2022.. 91.70%

وأضاف عاشور، أن نتيجة تنسيق كلية طب أسنان جامعة القاهرة 2022، وصلت إلى 91.70%، مؤكدًا أن عدد الطلاب الذين سجلوا رغباتهم في المرحلة الأولى من تنسيق الجامعات 2022، وصل إلى 117 ألفًا و198 طالبًا، منوهًا إلى أن نحو ما يقرب من 560 طالبًا تخلفوا عن تسجيل رغباتهم بالمرحلة الأولى للتنسيق.