عاجل.. التعليم العالي تعلن تنسيق الجامعات الأهلية 2022

أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، تنسيق الجامعات الأهلية الجديدة 2022، التي تشمل المنصورة الجديدة، المصرية للتعلم الإلكتروني الأهلية، النيل الأهلية، الأهلية الفرنسية في مصر، مصر للمعلوماتية، أسيوط الأهلية، المنصورة الأهلية، المنيا الأهلية، المنوفية الأهلية، حلوان الأهلية، الزقازيق الأهلية، بنها الأهلية، قنا الأهلية، الإسكندرية الأهلية، بني سويف الأهلية.

وأضافت الوزارة في بيان عاجل لها، أن تنسيق الجامعات الأهلية يشمل أيضاً جامعات: (الجلالة، العلمين الدولية).

والمجموعة (ج) وتشمل جامعات: (سيناء بفرعيها، شرق بورسعيد الأهلية، الإسماعيلية الجديدة الأهلية).

والمجموعة (د) وتشمل جامعة: (الملك سلمان الدولية بفروعها الثلاثة).