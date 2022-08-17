30 لجنة لامتحانات الثانوية العامة «دور ثاني» بمدارس الجيزة 2022

قال أشرف سلومة مدير مديرية التربية والتعليم بالجيزة، إن إجمالي عدد المتقدمين بلغ 24315 طالب وطالبة، موزعين على 30 لجنة على مستوى محافظة الجيزة، وعدد 16 مركز توزيع أسئلة، بالتنسيق مع مديرية أمن الجيزة، والحماية المدنية وشرطة النجدة، للتأمين الكامل، بواسطة رجال الشرطة البواسل لتأمين أوراق الأسئلة والإجابة، ومقار لجان سير امتحان الثانوية العامة «الدور الثاني».

جاء ذلك بناء على تعليمات وتوجيهات الدكتور رضا السيد حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، واللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، وفي إطار حرص مديرية التربية والتعليم بالجيزة، للاستعداد الجيد للمدارس، لاستقبال الطلاب لأداء امتحانات الثانوية العامة «الدور الثاني»، ينطلق امتحانات الثانوية العامة «الدور الثاني» على مستوى الجمهورية، وبمختلف مدارس تعليم الجيزة للعام الدراسى 2021 /2022، السبت الموافق 20 أغسطس، وتستمر حتى الثلاثاء 30 أغسطس 2022.

تجهيز 44 استراحة

كما أكد «سلومة»، في بيان، تجهيز عدد 44 استراحة منها «23 استراحة رجالي، 21 سيدات»، وبلغ عدد الأسرة 873 سريرا، ومعاوني الخدمات 88 عامل، وتزويدها بكل وسائل الراحة والمعيشة، ومجهزة على أعلى مستوى وبالتنسيق مع مديرية الصحة، جرى توفير طبيب أو زائرة صحية فى كل لجنة من لجان سير الامتحانات.

كما جرى تشكيل غرفة عمليات مركزية بالمديرية، وربطها بغرف عمليات الإدارات التعليمية، لمتابعة سير الامتحانات والتدخل الفوري لحل أي مشكلة.

وشدد على مديري عموم الإدارات التعليمية، بضرورة توفير الجو الملائم والهادئ للطلاب، لأدائهم الإمتحانات بسهولة ويسر، والالتزام بالقوانين واللوائح والقرارات الوزارية المنظمة.

عدم دخول الطلاب اللجان بأي أجهزة إلكترونية

وأكد سلومة، عدم دخول الطلاب اللجان بأي أجهزة إلكترونية مثل الهواتف، السماعات، مع اتباع كل الإجراءات الاحترازية والوقائية، من تعقيم وتطهير المدارس يوميا، وعقب الانتهاء من اداء الامتحان والالتزام بارتداء الكمامة للجميع.