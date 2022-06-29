«تعليم الجيزة» تعلن رابط التحويل بين المدارس.. والنتيجة أول سبتمبر

أكد أشرف سلومة وكيل وزارة التربية والتعليم بالجيزة، بدء التحويلات بين المدارس والإدارات والمديريات التعليمية للعام الدراسي المقبل 2022/2023 ، يوم 1 يوليو المقبل وحتي منتصف أغسطس على الموقع الرسمي لمديرية التربية والتعليم بالجيزة.

رابط التحويلات بين المدارس بالجيزة

وقال مدير مديرية التعليم بالجيزة في بيان، أن أولياء الأمور الراغبين فى التقديم بطلب تحويل بين المدارس للعام الدراسى 2022 / 2023، يتم التسجيل عبر الموقع الإلكترونى لمديرية التربية والتعليم بالجيزة على هذا الرابط وذلك خلال الفترة من 1 يوليو وحتى 15 أغسطس 2022.

وأضافت مدير مديرية التربية والتعليم بالجيزة، أنه سيتم إعلان نتيجة التحويلات للعام الدراسي المقبل، أول سبتمبر 2022.