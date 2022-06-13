عاجل.. مواعيد امتحانات الدور الثاني بالجيزة للعام الدراسي 2021/2022
كتب:
كريم روماني
08:30 م | الإثنين 13 يونيو 2022
اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة
اعتمد اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة وأشرف سلومة وكيل وزارة التربية والتعليم بالجيزة، مواعيد امتحانات الدور الثاني للعام الدراسي 2021/2022، وفقا للمواعيد التالية:
- أولأ سنوات النقل الابتدائي والإعدادي تبدأ خلال الفترة من 17 حتى 21 يوليو 2022
- ثانيا الشهادة الاعدادية العامة والمهنية والمكفوفين والصم وضعاف السمع، خلال الفترة من 24 حتى 31 يوليو 2022.
- ثالثا مرحلة التعليم الثانوي الفنى بمختلف التخصصات خلال الفترة من 17 يوليو حتى 1 أغسطس 2022
- رابعا الصفين الأول والثانى الثانوى للصم وضعاف السمع خلال الفترة من 24 يوليو حتى 2 أغسطس 2022
وستنشر الجداول بعد الانتهاء منها، وبالنسبة للصفين الأول والثاني الثانوي العام تحدد بمعرفة الوزارة.