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عاجل.. مواعيد امتحانات الدور الثاني بالجيزة للعام الدراسي 2021/2022

كتب:

كريم روماني
08:30 م | الإثنين 13 يونيو 2022
اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة

اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة

اعتمد اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة وأشرف سلومة وكيل وزارة التربية والتعليم بالجيزة، مواعيد امتحانات الدور الثاني للعام الدراسي 2021/2022، وفقا للمواعيد التالية:

- أولأ سنوات النقل الابتدائي والإعدادي تبدأ خلال الفترة من 17 حتى 21 يوليو 2022

- ثانيا الشهادة الاعدادية العامة والمهنية والمكفوفين والصم وضعاف السمع، خلال الفترة من 24 حتى 31 يوليو 2022.

- ثالثا مرحلة التعليم الثانوي الفنى بمختلف التخصصات خلال الفترة من 17 يوليو حتى 1 أغسطس 2022

- رابعا  الصفين الأول والثانى الثانوى للصم وضعاف السمع خلال الفترة من 24 يوليو حتى 2 أغسطس 2022

وستنشر الجداول بعد الانتهاء منها، وبالنسبة للصفين الأول والثاني الثانوي العام تحدد بمعرفة الوزارة.

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كريم روماني
بقلم كريم روماني

حاصل على بكالوريوس إعلام بتقدير عام امتياز مع مرتبة الشرف.