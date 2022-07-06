توصيات مهمة من مدير تعليم الجيزة لرؤساء لجان الثانوية العامة

عقد أشرف سلومة وكيل وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني بمحافظة الجيزة، اجتماعًا بحضور سمية الخطيب وكيل المديرية، مع رؤساء لجان امتحانات الثانوية العامة، والمراقبين الأوائل، من خلال الفيديوكونفرانس، وذلك بقاعة الإجتماعات بديوان عام المديرية.

سلومة يقدم الشكر للقائمين على امتحانات الثانوية العامة

في بداية الاجتماع، وجه وكيل الوزارة التحية والشكر والتقدير، لجميع القائمين على امتحانات الثانوية العامة، على المجهودات خلال فترة الامتحانات السابقة.

وأصدرت مديرية التربية والتعليم بمحافظة الجيزة، بيانا جاء فيه تفاصيل الاجتماع، الذي عقده مدير عام المديرية وكيل وزارة التربية والتعليم بالمحافظة، لافتا الى أن الاجتماع تضمن عدة توصيات وتنبيهات شدد عليه أشرف سلومة، ووجه بضرورة الالتزام بها.

إرسال الحضور والغياب في أول ربع ساعة من الامتحان

ومن بين هذه التوصيات والتوجيهات، بحسب بيان المديرية، أكد سلومة، ضرورة إرسال أعداد الحضور والغياب في أول ربع ساعة من بدء امتحان مواد الثانوية العامة.

وكذلك التنبيه على استلام صناديق الأسئلة، بوجود رئيس اللجنة شخصيًا، والتأكد من توزيع كُتيّب المفاهيم على جميع الطلاب قبل بدء الامتحان، وعدم انتظار الطلاب خارج اللجنة (في الشارع) والانتظار داخل فناء المدرسة، وإعطاء الطلاب الوقت كاملًا.

كما جاء ضمن التنبيهات التي وجه بها مدير المديرية، أن يتم إبلاغ غرفة العمليات بأي حالات مرضية واستدعاء الإسعاف فورًا، وكذلك ممنوع خروج أي شخص من اللجنة بعد بدء الامتحان 9 صباحًا، وممنوع خروج جميع الطلاب الا بعد انتهاء الوقت كاملًا للمادة، ومتابعة الاستراحات، والتأكيد على التعقيم والتطهير يوميا لراحة المراقبين، وكذلك توفير جو من الراحة والهدوء للطلاب لمساعدتهم على التركيز.

وانتهز مدير المديرية الفرصة، ووجه التهنئة لجميع العاملين بالحقل التعليمي بمحافظة الجيزة بمناسبة عيد الأضحى المبارك، كما قدم التهنئة أيضا للإعلاميين، وجمع وسائل الإعلام الذين يبذلون جهدا كبيرا في تغطية أخبار وأنشطة وزارة التربية والتعليم، ومديرية التربية والتعليم بمحافظة الجيزة.