فيضانات وأمطار غزيرة تضرب فرنسا بعد أشهر من الجفاف «فيديو»
كتب:
سارة ثروت
11:15 م | الأربعاء 17 أغسطس 2022
فيضانات فرنسا - أرشيفية
أعلنت هيئة الأرصاد الوطنية في فرنسا، اليوم الأربعاء، هبوب عواصف رعدية شديدة بعد أشهر من الجفاف، تتسبب في فيضانات وهطول أمطار غزيرة في مناطق عدة من البلاد مساء اليوم، وفقًا لوكالة أنباء «فرانس برس» الفرنسية.
عواصف وفيضانات تجتاح فرنسا
وبحسب وكالة «أسوشيتد برس» الأمريكية، أكدت هيئة الأرصاد وقوع حالة تأهب في 13 منطقة، أغلبها على سواحل المتوسط، وفي مدينة ليون وسط شرق البلاد، والنورماندي شمال غرب البلاد وعلى السواحل الشمالية بالقرب من بلجيكا.
أمطار ليون فرنسا pic.twitter.com/YSCsMFDB0n— # (@A_MQQ) August 17, 2022
وحذرت هيئة الأرصاد من سقوط أمطار رعدية يصل منسوبها إلى ما بين 40 و60 ملليمترا في وقت وجيز، على سواحل النورماندي و بادو كاليه.
تحذيرات الأرصاد الفرنسية
وذكرت طواقم الإغاثة أن عاصفة رعدية ضربت، أمس الثلاثاء، منطقة الجنوب الشرقي من فرنسا دون تسجيل أضرار، ومن المتوقع أن تحدث فيضانات مفاجئة، لأن التربة التي تصلبت بفعل الجفاف الذي يضرب فرنسا هذا الصيف، لن تتمكن من امتصاص كل كميات الأمطار.