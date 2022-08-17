فيضانات وأمطار غزيرة تضرب فرنسا بعد أشهر من الجفاف «فيديو»

أعلنت هيئة الأرصاد الوطنية في فرنسا، اليوم الأربعاء، هبوب عواصف رعدية شديدة بعد أشهر من الجفاف، تتسبب في فيضانات وهطول أمطار غزيرة في مناطق عدة من البلاد مساء اليوم، وفقًا لوكالة أنباء «فرانس برس» الفرنسية.

عواصف وفيضانات تجتاح فرنسا

وبحسب وكالة «أسوشيتد برس» الأمريكية، أكدت هيئة الأرصاد وقوع حالة تأهب في 13 منطقة، أغلبها على سواحل المتوسط، وفي مدينة ليون وسط شرق البلاد، والنورماندي شمال غرب البلاد وعلى السواحل الشمالية بالقرب من بلجيكا.

وحذرت هيئة الأرصاد من سقوط أمطار رعدية يصل منسوبها إلى ما بين 40 و60 ملليمترا في وقت وجيز، على سواحل النورماندي و بادو كاليه.

تحذيرات الأرصاد الفرنسية

وذكرت طواقم الإغاثة أن عاصفة رعدية ضربت، أمس الثلاثاء، منطقة الجنوب الشرقي من فرنسا دون تسجيل أضرار، ومن المتوقع أن تحدث فيضانات مفاجئة، لأن التربة التي تصلبت بفعل الجفاف الذي يضرب فرنسا هذا الصيف، لن تتمكن من امتصاص كل كميات الأمطار.