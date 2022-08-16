ارتفاع عدد ضحايا فيضانات السودان إلى 66 قتيلا وتضرر 136 ألف شخص

دمرت الفيضانات الناجمة عن الأمطار الغزيرة مزيدا من المنازل في جميع أنحاء السودان، فيما ارتفع عدد الضحايا إلى 66 قتيلا منذ بدء موسم الأمطار، وفقا لموقع قناة «روسيا اليوم».

ارتفاع عدد ضحايا الفيضانات في السودان

وقالت السلطات السودانية في وقت سابق هذا الأسبوع، إن 50 شخصا على الأقل لقوا حتفهم منذ بدء هطول الأمطار في يونيو.

وذكر العميد عبدالجليل عبدالرحيم، المتحدث باسم المجلس القومي للدفاع المدني، أن ما لا يقل عن 28 شخصا أصيبوا خلال الفترة نفسها، مشيرا إلى أن نحو 24 ألف منزل وعشرين مبنى حكوميا عانت من أضرار جسيمة أو دمرت بالكامل.

خسائر وأضرار الفيضانات في السودان

وتضرر نحو 136 ألف شخص بالأمطار الغزيرة والفيضانات في 12 محافظة سودانية، بين 18 محافظة، وفقا لمفوضية العون الإنسانية التي تديرها الحكومة.

وقال مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية، إن الفيضانات غمرت أيضا 238 منشأة صحية، مشيرا إلى أن منطقة دارفور الغربية ومحافظات نهر النيل والنيل الأبيض وغرب كردفان وجنوب كردفان كانت الأكثر تضررا.