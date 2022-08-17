قيس سعيد يصادق على مشروع الدستور التونسي الجديد

صادق الرئيس التونسي قيس سعيد، قبل قليل، على مشروع الدستور الجديد، وفقا لنبأ عاجل بثته قناة «العربية».

التصديق على مشروع الدستور الجديد فى تونس

وكانت هيئة الانتخابات التونسية، قد أعلنت أمس الثلاثاء، النتائج النهائية للاستفتاء على مشروع الدستور الجديد للبلاد، مؤكدة قبول المشروع ودخوله حيز التنفيذ بعد مصادقة الرئيس التونسي قيس سعيد، عليه.

نتائج الاستفتاء على الدستور الجديد

وأضافت هيئة الانتخابات التونسية، أن أكثر من 2.8 مليون نائب أدلوا بأصواتهم في الاستفتاء على الدستور، والبلاد تستعد لتنظيم المواعيد الانتخابية المقبلة وفقا للدستور.

وأشارت الهيئة إلى أن عملية الاستفتاء على الدستور جرت بأعلى المعايير الدولية، وبصورة شفافة ونزيهة.

الاستفتاء على مشروع الدستور الجديد في تونس

وفي 26 يوليو الماضي، أعلنت هيئة الانتخابات التونسية، أن نسبة المؤيدين لمشروع الدستور الجديد في الاستفتاء بلغت 94.6%.