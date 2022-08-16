«الانتخابات التونسية» تعلن قبول مشروع الدستور الجديد

أعلنت هيئة الانتخابات التونسية، قبل قليل، النتائج النهائية للاستفتاء على مشروع الدستور الجديد للبلاد، مؤكدة قبول المشروع ودخوله حيز التنفيذ بعد مصادقة الرئيس التونسي قيس سعيد عليه، وفق نبأ عاجل بثته قناة «العربية».

نتائج الاستفتاء على الدستور الجديد

وأضافت هيئة الانتخابات التونسية، أن أكثر من 2.8 مليون نائب أدلوا بأصواتهم في الاستفتاء على الدستور، والبلاد تستعد لتنظيم المواعيد الانتخابية المقبلة وفقا للدستور.

عملية الاستفتاء جرت بأعلى المعايير الدولية

وأشارت الهيئة إلى أن عملية الاستفتاء على الدستور جرت بأعلى المعايير الدولية، وبصورة شفافة ونزيهة.

وفي 26 يوليو، أعلنت هيئة الانتخابات التونسية، أن نسبة المؤيدين لمشروع الدستور الجديد في الاستفتاء بلغت 94.6%.