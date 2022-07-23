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الانتخابات التونسية: فتح 298 مركز اقتراع للتصويت على الدستور بالخارج

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سارة ثروت
12:39 م | السبت 23 يوليو 2022
أرشيفية - انتخابات تونس

أرشيفية - انتخابات تونس

أعلنت هيئة الانتخابات التونسية، قبل قليل، فتح 298 مركز اقتراع للتصويت على مشروع الدستور الجديد في معظم مكاتب الاقتراع الموجودة في دول العالم، وفقا لنبأ عاجل بثته شبكة «سكاي نيوز عربية».

فتح مراكز الاقتراع للتصويت على الدستور الجديد 

وأكد المتحدث الرسمي للهيئة العليا المستقلة للانتخابات في تونس محمد التليلي، عدم تسجيل أية خروقات للتونسيين بالخارج في فترة الصمت الانتخابي لعملية الاستفتاء على مشروع الدستور الجديد، موضحًا أنه سيتم الإعلان عن نسبة مشاركتهم اليومية في عملية الاستفتاء التي بدأت اليوم وتستمر حتى بعد غد الاثنين.

الاستفتاء على الدستور الجديد فى تونس

وأضاف «التليلي»، في تصريحات وكالة أنباء الشرق الأوسط في تونس اليوم السبت، أن هيئة الانتخابات التونسية  سجلت عددًا من الخروقات والتجاوزات في حملة الاستفتاء، الذي سيجرى بتونس يوم الاثنين المقبل، وتعلقت باستعمال علم تونس وشعارها وتمت إزالتها وتطبيق القانون وإحالة بعض المخالفات إلى النيابة.

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