تزايدت مؤشرات البحث على محرك جوجل، خلال الساعات الماضية، من قبل أولياء الأمور وطلاب الثانوية العامة، عن رابط استعلام نتائج الثانوية العامة الأردن 2022، قبل ساعات من إعلانها رسميا.

وأعلنت وزارة التربية التعليم الأردنية، عن ظهور نتيجة طلاب الثانوية العامة في تمام الساعة العاشرة صباح اليوم الخميس.

رابط استعلام نتائج الثانوية العامة الأردن 2022

وقالت وزارة التربية والتعليم الأردنية، إن النتيجة ستعلن رسميا من خلال رابط استعلام نتائج الثانوية العامة الأردن 2022، من أجل تسهيل عملية الحصول على النتائج بشكل نزيه ومنظم لجميع طلاب الثانوية العامة، وفقا لوكالة أنباء «بترا» الأردنية.

من جانبه، قال أمين عام وزارة التربية والتعليم الأردنية، نواف العجارمة، إن رابط استعلام نتائج الثانوية العامة الأردن 2022، على موقع الوزارة، من المقرر تفعيله لجميع الطلاب قبل الساعة العاشرة صباح اليوم، أي قبل عقد المؤتمر الصحفي الخاص بوزير التربية والتعليم، الذي يعلن فيه أوائل الثانوية العامة، وتفاصيل جميع النتائج.

واستمرت فترة تصحيح ومراجعة امتحانات الثانوية العامة في الأردن شهرا كاملا، بحسب بيانات وزارة التربية والتعليم، ومنذ ذلك الوقت يراقب كل طالب إعلان النتيجة عبر رابط استعلام نتائج الثانوية العامة الأردن 2022، على موقع الوزارة.

طريقة الحصول على نتيجة الثانوية العامة فى الإردن

1- يدخل كل طالب ثانوية عامة على رابط استعلام نتائج الثانوية العامة الأردن 2022، الخاص بوزارة التربية والتعليم الأردنية.

2- يضغط الطالب على أيقونة نتيجة الثانوية العامة في الصفحة الرسمية، وفقا لوسائل إعلام أردنية.

3- تحديد القسم الذي درس فيه الطالب بالثانوية العامة.

4- يكتب الطالب الأردني اسمه ورقم المقعد الخاص به.

5- في النهاية يضغط على أيقونة «عرض النتيجة»، وينتظر لبعض دقائق حتى تظهر النتيجة الخاصة به.