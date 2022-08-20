اختبارات التعليم والتدريب المزدوج في الإسكندرية.. الأماكن والأوراق المطلوبة

انطلقت اختبارات التعليم والتدريب المزدوج في مدارس الإسكندرية لقبول طلاب الشهادة الإعدادية الراغبين في الالتحاق بها، وتتاح لكل الطلاب الحاصلين على الشهادة الإعدادية لعام 2022، على أن لا يقل مجموع الطالب عن 170 درجة، ويتم دفع رسوم الاختبار على خدمة فوري في حساب وزارة التربية والتعليم على الرقم 66617، وتستمر الاختبارات اليوم السبت وتنتهي غدا الأحد 21 أغسطس الجاري.

الأوراق المطلوبة لاختبارات التعليم والتدريب المزدوج بالإسكندرية

وبحسب بيان إدارة التعليم والتدريب المزدوج في الإسكندرية، فإنه يمكن لأي طالب التقدم لاختبارت القبول بالتعليم والتدريب المزدوج في أقرب مركز اختبارات له، على أن يكون معه تلك الأوراق:

- صورة من إيصال السداد واضح عليه اسمه والرقم القومي

- صورة من شهادة الإعدادية

- صورة من آخر رسالة وصلت له من الموقع إن وجدت.

مراكز اختبارات التعليم والتدريب المزدوج

وأكد البيان وجود 3 مراكز لأداء الاختبارات بها وهي:

- مدرسة محمد علي الزخرفية

- مدرسة طلعت حرب الثانوية الفنية العسكرية للتعليم والتدريب المزدوج

- مدرسة برج العرب الثانوية الفنية العسكرية للتعليم والتدريب المزدوج

معلومات عن التعليم والتدريب المزدوج في مدارس

- دخول الاختبارت لا يعني القبول بالمنظومة أو بالمدرسة التي تؤدى بها الاختبار، ولكن هو أحد الإجراءات الضرورية والشروط الأساسية.

- التخصص والمدرسة المقرر الالتحاق بها يتوقف على الأماكن المتاحة بكل تخصص ورغبات الطلبة ومجموع الإعدادية والاختبار والمقابلة الشخصية.

- التعليم المزدوج يعني دراسة نظرية بالمدرسة وتدريب عملي بمنشآت التدريب سواء الشركات أوالمصانع وفقا للتخصص.

- تستمر الدراسة في التعليم المزدوج بالصيف والشتاء على مدار ثلاث سنوات.

- التعليم المزدوج غير متاح للحاصلين على الشهادة الإعدادية المهنية أو الإعدادية بنظام الدمج.

- التعليم المزدوج يقبل إعدادي أزهري بموافقة ومعادلة المجموع من المديرية .

- رسوم الاختبارت التي يتم دفعها الآن وكذلك رسوم المقابلات الشخصية التي سيتم دفعها لاحقا لا تسترد وليست مؤشر للقبول بالمنظومة، ولكن اجتياز الاختبارت والمقابلة الشخصية هو الأساس في القبول، كما أن السعة المتاحة بالتخصصات المختلفة من أهم معايير القبول.