رئيس «إيتيدا»: قطاع الاتصالات يحقق نموا سنويا بنسبة 16%

قال المهندس عمرو محفوظ، الرئيس التنفيذي لهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات «إيتيدا»، إن قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات يحقق نموا سنويا بنسبة 16٪؜، ومن المتوقع أن ترتفع معدلات نموه نتيجة جهود الدولة لتحقيق التحول الرقمي وزيادة الاعتماد على الخدمات الرقمية بعد جائحة كورونا.

جاء ذلك خلال مشاركته، في افتتاح فعاليات النسخة الثامنة من قمة تكني للتكنولوجيا وريادة الأعمال 2022، المنعقدة بالمتحف القومي للحضارة المصرية، تحت رعاية وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات (إيتيدا)، وبحضور جوناثان كوهين، سفير الولايات المتحدة الأمريكية بجمهورية مصر العربية؛ لمناقشة عدد من الموضوعات المتعلقة بالاستثمار في تطوير مهارات الشباب كوقود لقطاع ريادة الأعمال وعامل لاستدامة الشركات الناشئة، وكذلك نمو ثقافة بناء المشاريع والشركات في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بهدف تطوير الشركات الناشئة ومساعدتها على الازدهار والنمو.

تدريب أكثر من 180 ألف شاب وشابة

وأوضح «محفوظ»، أن الهيئة قامت بتدريب أكثر من 180 ألف شاب وشابة حتى الآن على مختلف المهارات سواء التقنية أو مهارات العمل الحر أو المهارات الناعمة والأساسية بسوق العمل، وذلك من خلال مبادرة «مستقبلنا رقمي»، مؤكدًا أن وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، تستثمر بكثافة في العنصر البشري ومحور تطوير المهارات، بما يزيد عن مليار ومائة مليون جنيه لسد الحاجة والطلب المتزايد على المهارات الرقمية والقدرات اللغوية؛ لمواكبة متطلبات سوق العمل المتغير.

وفيما يتعلق بأداء قطاع ريادة الأعمال في مصر، أكد الرئيس التنفيذي للهيئة، أن قطاع الشركات الناشئة تشهد ازدهارًا خلال الأعوام الأخيرة، نتيجة انتشار الفكر الريادي وتدفق رؤوس الأموال الأجنبية من خلال صفقات التمويل والاستثمار، موضحا أن مصر تتميز عن غيرها من الدول من ناحية نسبة الاستثمارات الأجنبية في الشركات الناشئة، إذ تمثل نسبة المستثمرين الأجانب في الشركات الناشئة المصرية 77٪، بما يعكس ثقة المستثمر الأجنبي وصناديق رأس المال المخاطر العالمية في مناخ ريادة الأعمال والشركات التكنولوجية الناشئة المصرية.

تيسير الحصول على التمويلات والاستثمارات

ولفت إلى أن الهيئة وضعت استراتيجية خمسية شاملة بالتعاون مع شركة «ديلويت» وبتمويل من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية USAID، إذ ترتكز هذه الاستراتيجية على أربعة محاور رئيسية، هي تعزيز بيئة عمل الشركات الناشئة وتطوير عوامل نموها، تيسير الحصول على التمويلات والاستثمارات، تطوير المهارات التقنية وزيادة أعداد المحترفين لتسهيل الوصول إليها مع خلق المناخ المحفز على نمو الفكر الريادي والابتكاري، وأخيرًا، تسهيل اختراق الأسواق العالمية من خلال خطة ترويج وتسويق على المستوى الدولي.

وأضاف «محفوظ»: «نقوم الأن مع عدد من الشركاء بعمل دراسة لحصر المعوقات، التي تواجه الاستثمارات في قطاع الشركات الناشئة، وفي القريب العاجل سنعلن عن حزمة من الإجراءات التي ستقوم بمعالجة أوجه القصور في هذه المنظومة وتساهم في تسهيل الإجراءات على مؤسسي الشركات الناشئة وتنظيم علاقتها بالمستثمرين».