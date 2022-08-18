علوم شرعية ولغة عربية.. كل ما تريد معرفته عن الدراسة بأروقة الجامع الأزهر

يبحث الكثيرون عن أماكن لتلقي العلوم الشرعية في مكان يتميز بالوسطية بعيدا عن التشدد والغلو والتطرف، ومن أهم الأماكن التي يمكن تلقي العلم فيها هو جامع الأزهر الشريف، الذي أتاح العديد من الأروقة بالمحافظات على رأسها الإسكندرية والدقهلية والشرقية والغربية، والقليوبية، وأسيوط، وقنا، والأقصر، وأسوان، في ضوء توجيهات الإمام الأكبر شيخ الأزهر الدكتور أحمد الطيب، لإتاحة فرص تعلم العلوم الشرعية والعربية لكل فئات المجتمع في ضوء المنهج الوسطي الذي يمثل صحيح الدين، لذلك ترصد «الوطن» جدول العلوم الشرعية بأروقة جامع الأزهر.

وكانت أروقة الجامع الأزهر استقبلت الدارسين بعدد من مراحل ومستويات السلم التعليمي لرواق العلوم الشرعية والعربية، حيث بلغ عدد المراحل التي انطلقت بها الدراسة ثلاث مراحل، موزعة على خمسة مستويات، أُلقيت خلالها ست عشرة محاضرة.

الرواق الأزهري

وأعلن جامع الأزهر أن الدراسة في الرواق الأزهري تنقسم على مرحلتين، الأولى: «المرحلة التمهيدية وتنقسم هذه المرحلة إلى مستويين مدة الدراسة في كل مستوى شهر، والمرحلة المتوسطة وتنقسم هذه المرحلة إلى مستويين مدة الدراسة في كل مستوى ستة أشهر».

وأوضح أن المرحلة الثانية، تضم المرحلة التخصصية تشمل دراسة العقيدة، التفسير والحديث، الفقه وأصوله، واللغة العربية، على أن تكون الدراسة في كل تخصص على أربعة مستويات، بحيث تكون مدة كل مستوى ستة أشهر.

الدراسة في جامع الأزهر

ويتلقى طلاب المستوى الأول في المرحلة المتوسطة، محاضرات التفسير والحديث والعقيدة، في الظلة العثمانية بالجامع الأزهر، أما دراسة المستوى الأول من المرحلة التخصصية، تعقد محاضراته رواق المغاربة، حيث يتلقون محاضرات العقيدة والقضايا الفقهية المعاصرة وأحاديث الأحكام.

وفي المستوى الثالث للمرحلة التخصصية، في الفقه وأصوله، يحصلون على محاضرات تفسير آيات الأحكام والفقه المقارن والقضايا المعاصرة، خلال رواق الشراقوة.

وفي رواق الفشنية، يتلقى طلاب المستوى الأول في المرحلة التخصصية، محاضرات العقيدة والنحو والصرف والتطبيقات الإعرابية، كما يتلقى طلاب المرحلة التخصصية في اللغة العربية محاضرات البحث اللغوي والتطبيقات الإعرابية، والفقة المقارن في المدرسة الجوهرية.