سعر الدينار الكويتي اليوم الإثنين 15-8-2022 في البنوك المصرية

أصدرت بنوك مصر والأهلي والإسكندرية، تحديثاتهما لأسعار العملات الورقية اليوم، وبينها سعر العملة الكويتية، إذ يهتم الكثير من المواطنين بمتابعة سعر الدينار الكويتي في عدد من البنوك العاملة في مصرر بشكل يومي، إذ إنّه أعلى عملة أجنبية مقابل الجنيه المصري.

ووفق آخر تعاملات وردت اليوم الإثنين الموافق 15 أغسطس، وفي إطار اهتمام بوابة «الوطن» على مدار 24 ساعة، بتقديم ما يبحث عنه المتابعون والقراء بشكل يومي ومستمر، نوضح من خلال هذا التقرير سعر الدينار الكويتي في البنوك العاملة في مصر، كما يلي:

سعر الدينار الكويتي في بنك الإسكندرية

سجل سعر الدينار الكويتي في بنك الإسكندرية، نحو 58.55 للشراء مقابل 62.58 جنيه لعمليات البيع، وفق آخر ما أعلنه البنك عبر موقعه الرسمي الإلكتروني.

سعر الدينار الكويتي في البنك التجاري الدولي

سجل سعر الدينار الكويتي في البنك التجاري الدولي نحو 60.30 جنيه للشراء، مقابل 62.58 جنيه للعمليات البيع، وفق الموقع الرسمي الإلكتروني للبنك.

سعر الدينار الكويتي في البنك المركزي المصري

سجل سعر الدينار الكويتي في البنك المركزي وفق آخر تعاملات اليوم الإثنين الموافق 15 أغسطس، نحو 62.29 جنيه للشراء مقابل 62.59 جنيه لعمليات البيع، وفق الموقع الإلكتروني الرسمي الإلكتروني للبنك.

سعر الدينار الكويتي في البنك الأهلي

سجل سعر الدينار الكويتي في البنك الأهلي، نحو 59.95 جنيه للشراء، مقابل 62.51 جنيه لعمليات البيع، حسب ما أعلنه الموقع الإلكتروني للبنك.

سعر الدينار الكويتي في بنك مصر

سجل سعر الدينار الكويتي، في بنك مصر نحو 60.06 جنيه للشراء مقابل 62.51 جنيه للعمليات البيع، وفق آخر تعاملات وردت صباح اليوم، ووفق الموقع الإلكتروني الرسمي للبنك.