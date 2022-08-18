الصحة: خدمات طبية ووقائية لـ70 ألف مواطن بمستشفيات الصدر خلال 30 يوما

أعلنت وزارة الصحة والسكان، تقديم الخدمة الطبية والوقائية لـ70 ألفا و59 مترددا على مستشفيات الأمراض الصدرية بجميع محافظات الجمهورية خلال شهر يوليو الماضي، ضمن استراتيجية الوزارة لتحسين مؤشرات الصحة العامة للمواطنين.

خدمات علاجية مجانية لـ2630 مواطنا

وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أنّه تم فرز الحالات طبقًا لبروتوكول وزارة الصحة والسكان، ودخول 2630 حالة لتلقي الخدمة العلاجية بالمجان في المستشفيات، لافتًا إلى أنّ الوزارة تنتهج في مجال الأمراض الصدرية استراتيجية تقوم على أساس الشقين الوقائي والعلاجي، ويتم تنفيذهما من خلال وحدات الصدر المنتشرة في جميع أنحاء الجمهورية.

وأضاف عبدالغفار، أنّه تم إجراء الكشف والأشعة لـ5 آلاف و312 مواطنا عن طريق سيارة الأشعة المتنقلة خلال شهر يوليو الماضي، لافتًا إلى وضع خطة للتطوير تشمل تزويد المستشفيات بالتجهيزات الطبية وغير الطبية، حيث جرى تركيب جهاز للأشعة المقطعية بمستشفى صدر كفر الشيخ.

توفير 2000 من كواشف «الجين اكسبرت»

من جانبه، قال الدكتور محمد حسنين، رئيس الإدارة المركزية للطب العلاجي، إنّه جرى توفير 2000 من كواشف «الجين اكسبرت» الحديثة المُستخدمة في اكتشاف الدرن ومقاومته لعقار «ريفامبيسين»، مشيرًا الى المرور على 11 مستشفى ومستوصفا للأمراض الصدرية التي بها أجهزة جين اكسبرت لمتابعة سير العمل بهذه الأماكن.

وذكر الدكتور وجدي أمين، مدير عام إدارة الأمراض الصدرية، أنّه جرى تدريب 25 صيدليا على بروتوكول أدوية الدرن، وتدريب 11 فني معمل على استخدام الجين اكسبرت والفحص المباشر والمزارع الدرنية، وذلك بالتعاون مع معمل الدرن بالمعامل المركزية.

القضاء على وبائيات مرض الدرن

وتابع أمين، أنّ إعداد خطط العمل الاستراتيجية يتم من خلال توصيات الأبحاث العلمية، مع تطبيق وسائل مكافحة العدوى بجميع وحدات الصدر التي تقدم خدماتها لمرضى الدرن، وذلك لتحقيق أهداف التنمية المستدامة والتي تهدف إلى القضاء على وبائيات مرض الدرن بحلول عام 2030.