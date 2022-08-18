«الصحة»: لقاح الإنفلونزا الموسمية يقي من الإصابة بأربع سلالات

أكد الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أهمية الحصول على لقاح الإنفلونزا الموسمية، مشيرا الى أنه لا يوجد تعارض بين الحصول على لقاحي كورونا والإنفلونزا الموسمية.

وأكد في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أنّ لقاح الإنفلونزا الموسمية يمنع الإصابة بالفيروس وخاصة الأربع سلالات الأكثر انتشارا والاكثر حدة وتأثيراً على صحة الإنسان.

وتابع المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن لقاح الإنفلونزا الموسمية يقلل إلى حد كبير من خطر الإصابة ببكتيريا المكورات الرئوية المسببة للالتهاب الرئوي وهو ما أكده المركز الأمريكي لمكافحة الأمراض المعدية والسيطرة عليها، لذلك على المواطنين ضرورة الحصول على مصل الإنفلونزا الموسمية ولقاح كورونا خاصة مع انتشار الجائحة وقرب دخول الشتاء، حيث يحمي من مضاعفات كورونا ويقلل فرص الإصابة ببكتيريا المكورات الرئوية والالتهاب الرئوي.

مراكز لقاح الإنفلونزا الموسمية

وأضاف المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن لقاح الإنفلونزا الموسمية متاح داخل الشركة القابضة للمستحضرات الحيوية «فاكسيرا»، بجميع الفروع التابعة لها على مستوى الجمهورية وداخل الصيدليات، مشيرا إلى أن لقاح الإنفلونزا الموسمية يعزز الاستجابة المناعية الفطرية.

الوضع الوبائي لفيروس كورونا

وعن الوضع الوبائي لـ فيروس كورونا، أكد المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان أن هناك تراجعًا كبيرًا في أعداد إصابات فيروس كورونا وكذلك الوفيات منذ انتشار الجائحة، وعلى المواطنين ضرورة الاستمرار في اتباع الإجراءات الاحترازية اللازمة والحصول على اللقاح للوقاية من الفيروس والحد من انتشاره، كما أعلن استمرار تدفق شحنات لقاحات كورونا على مصر، مشيرا الى وفرة اللقاحات: «لدينا ما يقارب 60 مليون جرعة فائض من اللقاحات».