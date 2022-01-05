«الخدمات الطبية» يعقد مؤتمر الأمراض الصدرية والتداخلات الرئوية

فى إطار إستمرارية وزارة الداخلية الهادفة فى أحد محاورها إلى الإرتقاء بالمستوى العلمى لكافة العاملين بالقطاعات الفنية بالوزارة وتفعيلاً لأوجه التعاون العلمى بين قطاع الخدمات الطبية والهيئات العلمية المختلفة ذات الإهتمام المشترك.

فقد قام قطاع الخدمات الطبية بعقد المؤتمر الدولى الخامس بقسم الأمراض الصدرية والتداخلات الرئوية يومى (23-24/12/2021) بمستشفى الشرطة بالإسكندرية بحضور اللواء / مساعد الوزير - لقطاع الخدمات الطبية ، وبمشاركة نخبة من أساتذة كليات الطب والإستشاريين بالأمراض الصدرية والتدخلات الرئوية والخبراء الأجانب .

يأتى ذلك فى ضوء خطة قطاع الخدمات الطبية التى تهدف إلى الإرتقاء بالمنظومة الطبية.. والإستمرار فى تفعيل البرامج التدريبية السنوية الهادفة للإرتقاء بالمستوى العلمى والتقنى للكوادر الفنية العاملة بالقطاع وتنمية مهاراتهم وإثراء خبراتهم.