قطاع الأعمال العام: الانتهاء من تطوير 4 محالج قطن بتكلفة 600 مليون جنيه

عقد المهندس محمود عصمت وزير قطاع الأعمال العام، اجتماعًا لمتابعة تنفيذ مشروع تطوير شركات القطن والغزل والنسيج التابعة للوزارة، للوقوف على آخر المستجدات في هذا الشأن.

حضر الاجتماع من الشركة القابضة للقطن والغزل والنسيج ، الدكتور أحمد مصطفى العضو المنتدب التنفيذي، والدكتور عصام صادق عضو منتدب للشؤون المالية، والمهندس ممدوح الديب عضو منتدب للشؤون الفنية.

وتم استعرض موقف تطوير محالج القطن بإجمالي 6 محالج حيث تم الانتهاء من تطوير 4 محالج بتكلفة 600 مليون جنيه، ليتبقى محلجين آخرين سيتم تطويرهما العام المقبل، حيث تعمل المحالج المطورة بتكنولوجيا حديثة آليًا دون تدخل يدوي بما يحقق جودة عالية في القطن المحلوج خالي تمامًا من الملوثات والشوائب، بالإضافة إلى معمل متطور مزود بأحدث الأجهزة لقياس المواصفات الخاصة بالأقطان المحلوجة مع تدوين البيانات في ملصق إلكتروني يوضع على البالة لمواكبة متطلبات تحديث الصناعة العالمية، وتضاعف المحالج الجديدة الطاقة الإنتاجية بنحو 3 أمثال طاقة المحالج القديمة بما يكفي لحلج كافة الأقطان المصرية حيث تبلغ طاقة المحلج الواحد 5 طن/ساعة، وباستخدام عدد أقل من الماكينات مع تقليل استهلاك الطاقة.

كما تم إضافة نشاط المعاصر إلى المحالج المطورة من خلال تأسيس شركة بالشراكة مع القطاع الخاص لإنتاج زيت بذرة القطن لتعظيم القيمة المضافة للقطن المصري.

منظومة تجارة القطن الجديدة

وتناول الاجتماع أيضًا عرضًا حول منظومة تجارة القطن الجديدة التي ساهمت بشكل كبير في تحسين جودة ونظافة الأقطان وتوفير سعر عادل للمزارعين، والتي تعتمد على استلام الأقطان من المزارعين في مراكز للتجميع وبيعها في مزادات علنية بين شركات التجارة.

وفيما يخص مصانع الغزل والنسيج، تم استعراض مستجدات الأعمال الإنشائية التي تشمل نحو 65 موقعًا ما بين مصانع ومخازن ومرافق ومحطات كهرباء وغيرها، ومنها مصانع شركة مصر للغزل والنسيج بالمحلة الكبرى وعلى رأسها مصنع «غزل 1»، الأكبر في العالم من حيث عدد المرادن تحت سقف واحد «نحو 183 ألف مردن»، ومصنع «غزل 4»، المقرر افتتاحهما مطلع العام المقبل، ومصنع «غزل 6»، ومجمع التحضيرات والنسيج والصباغة، إلى جانب مجمع كفر الدوار للغزل والنسيج ، وشركة دمياط للغزل والنسيج، ومصنع غزل شبين الكوم، ومجمع حلوان للغزل والنسيج.

وشمل العرض أيضًا موقف توريد آلات الغزل والنسيج الحديثة من كبرى الشركات العالمية والتي بدأت أولى شحناتها في الوصول في مطلع الشهر الجاري وتتوالى في الوصول تباعًا خلال الفترة المقبلة، حيث تبلغ تكلفة هذه الماكينات نحو 540 مليون يورو يتم تدبيرها من خلال قرض من مؤسسات تمويل أجنبية.

تطوير مركز تدريب العاملين

وتتضمن خطة التطوير ضمن محاورها الرئيسية برنامجا لتدريب للعاملين، حيث تم تطوير مركز تدريب العاملين بشركة غزل المحلة وتزويده بنماذج من الآلات الحديثة، وقد تم الانتهاء من تدريب 156 متدربًا سيتولوا تدريب العمالة في باقي الشركات.

وأكد الوزير محمود عصمت على ضرورة الالتزام بالجدول الزمني المحدد للانتهاء من تنفيذ المشروع، والتأكد من تدريب العاملين سواء في المحالج المطورة أو المصانع الجديدة على كيفية استخدام الماكينات الحديثة.