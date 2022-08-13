«الغزل والنسيج»: لدينا خطة لوقف استيراد الأقطان بكل أنواعها

قال الدكتور هاني محمود، رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للغزل والنسيج ومستشار رئيس مجلس الوزراء للإصلاح الإداري، إن خطته قد اعتمدت على التطوير المؤسسي وإنهاء كافة الديون السابقة على القطاع، والتي قدرت بـ22 مليار جنيه، من خلال استراتيجية جديدة لإنهاء ذلك.

محمود: لا صناعة بدون قطن

وأضاف «محمود»، خلال استضافته ببرنامج «الحياة اليوم»، وتقدمه الإعلامية لبني عسل، والمذاع على فضائية «الحياة»، أنه وبدون وجود القطن فلن يكون هناك صناعة، لذا فقد عملت الشركة على تعزيز زراعة القطن طويل التيلة، وهو المشهور في مصر، ومعالجة المشكلات التي كان يقابلها الفلاح كقلة الأموال المكتسبة جراء زراعته، وتم إلغاء التسعير الإجباري للقطن، مع اعتماد نظام المزادات.

محمود: زيادة معدل الفدان في زراعة القطن

واستطرد: «وزارة الزراعة أحضرت مجموعة من المتخصصين لزيادة معدل الفدان في زراعة القطن، وهؤلاء الخبراء جزء منهم مصري وآخر أجنبي، وعملوا لينا رؤية لزيادة زراعة محصول القطن، والأرض الزراعية المصرية والطقس يساعد في زراعة القطن طويل التيلة، وتم زراعة عدد ضخم من الأفدنة لزراعة الأقطان قصيرة التيلة، والنتائج مبشرة، ونسعي لعدم استيراد الأقطان أيا كانت سواء طويلة أو قصيرة التيلة، وتوفير العملة الأجنبية».

وأوضح أن الشركة بصدد التعاقد مع عدد من أخصائي الأزياء العالميين من أجل تطوير الذوق المصري في التصنيع، حيث تختلف الأذواق حول كافة دول العالم، ولكل سوق احتياجات معينه، سيتم إطلاق براندين خاصين بالمنتجات القطنية المصرية عبر شركتين وهما «محلة ونت».

وتابع: «السوق العالمي من الأقطان المصرية زمان كان محدود جدا، ولكن دلوقتي فإحنا بنتوسع في التصدير بالمنتجات القطنية، وبقي عندنا الكثير من الأسواق الإقليمية والعالمية، وياريت نقدر نغطيهم، ونتيجة الإنتاج والتطوير دي هتيجى على مراحل، وجودة المنتجات الحالية غير طبيعية وكل المواطنين أشادوا بيها، وهدفنا إخراج منتج بجودة عالية وبمنتجات تتناسب مع المستهلك المصري، ويتناسب مع كافة الأذواق».